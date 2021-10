"Paid them more": subir los salarios

“Este año más de 15.000 españoles se fueron a Francia a trabajar a la vendimia. ¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar fuera si las empresas no tienen trabajadores aquí? Le voy a dar la respuesta, es muy sencilla: el salario y las condiciones de trabajo” con estas palabras recuperaba esta semana Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, la idea que ya hace unos meses ponía sobre la mesael presidente de Estados Unidos, JoeBiden. “Me preguntais ¿Sabes? Los empresarios no pueden encontrar trabajadores.Y yo digo: sí... pagadles más. Es la moneda de cambio de los trabajadores" dijo entoncesBiden. Un debate que, en un momento en que la inflación está disparada en todo el mundo, se abre en distintos países.

Aquí, en España, los datos oficiales del INE confirman que los salarios ya no suben, bajan: en el segundo trimestre el coste salarial de las empresas españolas bajó un 0,5% respecto al primer trimestre y,si ampliamos la comparación a hace un año tenemos que el coste salarial ha caído un 2,8%.Una merma en los ingresos de los trabajadores que se da en todos los sectores salvo en la Administración Pública y en las actividades financieras y administrativas. Se trata, además, de la primera caída en materia de salarios desde 2017, y la mayor desde que terminó la gran crisis financiera.

"Estamos en una tormenta perfecta, en la cual confluyen varias tendencias, estamos saliendo de una crisis muy particular, de la pandemia, donde se mezclan los precios de la luz, de la energía, del petróleo, escaseces, cuellos de botella... se mezclan tantas cosas que es muy difícil hacer un diagnóstico" explica Florentino Felgueroso, investigador de Fedea, en Hora 25 de los Negocios. "Los datos indican que los salarios han caído, aunque yo los tomaría con cierta cautela porque los indicadores que tenemos en España son bastante malos, y los índices de costes laborales son medios: el empleo está creciendo y que lo que estemos contratando son salarios más bajos que la media y, por lo tanto, cae la media, pero eso no quiere decir que esté cayendo, aunque muy probablemente, en términos reales, va a caer" explica Felgueroso.