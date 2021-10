La madre de la víctima española de Bataclan: "Tengo que creer que le mataron rápido para no pensar que sufrió"

Cuentan las familias de las víctimas de Bataclan que les perturbaba muchísimo que sus llamadas desesperadas a los asistentes -cuando se enteraron de la noticia- pudieran haber atraído la atención de los terroristas. Algunos yacían en el suelo muertos o heridos, otros trataban de no moverse para evitar el disparo mortal. Esto lo han contado algunas de las personas que se han subido al estrado, han mirado a los asesinos de sus familiares a la cara y han expresado sus dudas, su dolor y su rabia. Su infinita rabia. Durante estos próximos nueve meses, en Francia se celebra el juicio -o macrojuicio, más bien- del siglo. Se está juzgando a los 20 acusados de haber participado directamente o no en los atentados de la sala Bataclan y distintas calles de París. Por esa sala, que ahora es el centro del mundo para muchos, van a pasar 1.800 personas que están inscritas como parte civil afectada.

Una de esas personas es Cristina Garrido, madre de Juan Alberto González Garrido, la única víctima española de Bataclan. Juan Alberto era ingeniero industrial, se acababa de casar, y un terrorista le asesinó por la espalda de un tiro. O al menos eso es lo que pone en el atestado policial y lo que ha ido reconstruyendo la propia Cristina, porque a ella pocas explicaciones le han dado. Cristina describe con minuciosidad en la entrevista con Aimar Bretos en Hora 25 cómo ha podido llegar a la conclusión de que Juan Alberto estaba huyendo en el momento en el que le dispararon. "Porque las fotos que he podido ver en Facebook y el lugar donde finalmente cayó es diferente, así que creo que estaba huyendo", cuenta. "Me tengo que creer que le mataron rápido para no pensar que sufrió", sentencia.

"Les dije que eran unos cobardes, que mataron a Juan Alberto por la espalda y que solamente se valen de armas y crean destrucción y muerte y que sin ello no son nada. Ellos estaban indiferentes, no se alteran para nada. No hay nada de arrepentimiento", explica Garrido. "El juicio no me va a reponer nada, espero que sean justos y apliquen la justicia como se debe. Que cumplen la condena íntegramente, otra cosa no puedo esperar", dice Cristina acerca de lo que significa para ella esta declaración.

Cristina, durante su declaración de 54 minutos, no dejó de tener la mano de su hija en el hombro. "Sin ella no podría seguir, ella es la que tira de mi, Juan Alberto y mi hija Cristina eran mis motores, tenían una relación especial y ahora solo ella se ha quedado de testigo", señala con la voz queda. A los asesinos de su hijo les promete solo una cosa: "No les voy a perdonar nunca. No tienen derecho a estar en libertad. Juan Alberto solo iba a un concierto y lo mataron. Espero que cumplan la condena hasta su muerte."