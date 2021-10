Xavier Vidal-Folch

Los modos son importantes. También en política. Convocar la mesa de seguimiento del gobierno de coalición mediante un tuit, como ha hecho la dirigente de Unidas Podemos Ione Belarra, es un despropósito. El socio menor del Gobierno acusa a la vicepresidenta primera Nadia Calviño, de "injerencia" en las discusiones sobre las reformas laborales. Es un sinsentido. ¿Acaso Calviño no es la segunda autoridad del Gobierno, por delante de todos los demás ministros? ¿Acaso la reforma en profundidad del mercado laboral no atañe directamente a las competencias de la ministra de Economía? ¿Acaso no es ese un asunto fundamental de la negociación con Bruselas? ¿Acaso Calviño no es la negociadora máxima en ese asunto, del que depende ahora mismo la llegada de 70.000 millones de euros? Además, no se puede estar en misa y repicando. Cuando Podemos mete cuña en la ley sobre la vivienda en alquiler, ¿se está metiendo en camisa de once varas? Cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz hace campaña contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona, ¿respeta las competencias de AENA y las del Ministerio de Transportes? Cuando reclamaba prisa para el Ingreso Mínimo Vital, ¿se estaba entrometiendo en el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá? La idea de que cada ministerio es un Gobierno soberano, en sí mismo, aislado y omnipotente es simplemente infantil.