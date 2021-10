La conmovedora historia de Miguel, que perdió la vista en "un soplo": "En 20 minutos la luz se apagó del todo"

"La última imagen que yo recuerdo es en una habitación del hospital; estábamos mi mujer y yo solos. Me puse a chillar, "¡que se va la luz, que se va la luz!", como una bombilla que se va apagando poco a poco, como un interruptor que se va bajando... y se fue...". Así relataba Miguel el momento en el que, hace dos años, se quedó ciego.

Miguel Terol, era director adjunto de la emisora de la Cadena SER en Elche cuando, un día, perdió la vista "de un soplo" por una enfermedad rara: "El proceso duró un mes, primero solo en un ojo, luego parecía que lo iba a recuperar y después salí del hospital y en dos días notaba que la vista se me venía abajo". "Llevarme al hospital rápidamente": así avisó Miguel de su problema a los compañeros de la emisora: "Veía que se apagaba la luz, y en 20 minutos se apagó del todo".

Una placa con 96 electrodos dentro del cerebro

Ahora está en fase de estudio con ensayos para un implante cerebral del que le habló la neuróloga que le trató durante su hospitalización. Se trata de un sistema diseñado por científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) en colaboración con científicos del Instituto de Neurociencia de Países Bajos y de la Universidad de Utah, en Estados Unidos: consiste en insertar una placa con 96 electrodos dentro del cerebro. Cada uno de ellos mide solo 1 milímetro y medio y tiene un diámetro de 80 micras. Gracias a ese implante y a un procesador de imágenes que funciona como una retina artificial, una mujer ciega de 57 años ha podido ver figura y reconocer algunas letras del alfabeto.

Miguel explica que su ceguera está causada por una enfermedad rara que afecta al cerebro: "mis ojos no tienen nada, yo no tengo antecedentes, fue de un día para otro". Defiende el proyecto no solo por su caso, también por los demás: "Yo no pienso tanto que pueda recuperar la vista de un día para otro, pero hay que apoyar la ciencia, y si no sirve para mí puede que sirva para otras personas, y eso ha sido lo que más me ha movido a participar en este proyecto. Estoy ilusionado y motivado".