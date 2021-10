La opinión de Carles Francino

Si un día entras en un sitio y te encuentras una pared donde alguien ha escrito: "Aquí nada es normal, todo es extraordinario". Puedes pensar: "He llegado a Bilbao". Pues no, hoy estamos en Valladolid, en el Lava, que es el Laboratorio de Artes Escénicas. Y en una pared muy cerquita de donde nos encontramos, aparece esa frase que podría sonar a chulería o borrachera de autoestima, pero que es una buena descripción de lo que ocurre, de lo que se cuece, de lo que se crea entre estas paredes. Porque además resulta que es un bilbaíno el que dirige desde hace catorce años la Semana Internacional del Cine, la SEMINCI. Que por eso abrimos hoy aquí La Ventana. Y ya para completarlo todo, hablando de cosas -y de personas- extraordinarias, les hablamos desde la sala que lleva el nombre de la gran Concha Velasco.

y yo recuerdo que hace un año, también con motivo de la SEMINCI cuando justo acababa de arrancar la campaña de vacunación, compartimos aquí una tarde de radio, el aforo estaba más limitado de lo que está hoy, las miradas con la mascarilla eran más huidizas: hoy los oyentes siguen llevando mascarilla porque este es un espacio cerrado... pero los ojos tienen otro brillo.

Hace un año contábamos cómo las salas de cine las pasaban canutas, cómo echábamos de menos los conciertos, los abrazos, los amigos, los viajes... bueno, un año después hemos recuperado bastantes de esas cosas. Hay algo que, por desgracia, no ha cambiado, que es la falta de lealtad y de empatía en la política, sobre todo en la política nacional, en la que se hace en Madrid y luego contamina al resto; eso sigue chirriando de mala manera, pero estamos aquí. Seguimos aquí, que para algunos les confieso que no es poca cosa; recordad a los que ya no están, tocando madera para que esto no vuelva a complicarse... y seguros -yo al menos estoy muy seguro- de que el cine nos va a seguir acompañando. Y ayudando. Porque la vida sin cine -esto recuerdo que lo dije hace unos años aquí también- la vida sin cine, sin teatro, sin libros, sin música... la vida sin la cultura es mucho peor.