Los protagonistas que vivieron su única gran noche en un Clásico: "Me lo recuerdan muchísimo"

Miguel Palanca y Jeffren Suárez son de los pocos futbolistas que pueden decir que han sido protagonistas en los enfrentamientos entre FC Barcelona y Real Madrid. Los dos, que vistieron la camiseta del Madrid y del Barça, vivieron su gran noche en un Clásico. Ambos jugadores guardan las camisetas de estos partidos como un tesoro harían lo que fuesen por estar este domingo sobre el césped del Camp Nou.

"Daría todo por jugar el domingo. Llevo con una lesión de cadera que hace 10 meses que no puedo jugar, me pondría la cadera de un perro si pudiera volver a jugar", explica Palanca en 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado, donde ha repasado el momento que vivieron junto a Jeffren. Además, coinciden en que los blancos son favoritos para este primer duelo de la temporada, pero avisan: "El Madrid es favorito y en principio tiene que ganar pero es un arma de doble filo porque es el Barcelona, juega en casa, tiene jugadores de muchísimo nivel y tengo la sensación victimismo en el barcelonismo. El Madrid estaría equivocado por pensar que van a dar por partido el partido".

💥 Un protagonista que vivió su única gran noche en un Clásico: Miguel Palanca, con @PacojoSER



❓ ¿Qué fue de él? ¿Qué recuerda de los Clásicos?



🗣️ "Mucha gente me recuerda qué habría pasado si hubiese hecho gol en ese partido"



#️⃣ Toda la información: https://t.co/wg6u3DGKNe pic.twitter.com/A1Sjojt4K0 — SER Deportivos (@SERDeportivos) October 22, 2021

El casi gol de Palanca: "He visto la jugada muy pocas veces. Los amigos y periodistas sí que me lo recuerdan muchísimo, sobre todo qué hubiera sucedido si hubiera acabado en gol. Siempre digo que la ocasión no es tan clara como me la pintan porque yo creo que se confunden con una que tuvo Drenthe en la primera parte. Intenté buscar por arriba de Valdés al palo largo y me la sacó con el hombro".

El debut de Palanca con el Madrid en un Clásico: "El Clásico ni tuve tiempo a pararme a pensar antes del partido de la dimensión de este partido. Estaba en el Castilla, nunca había entrenado con el primer equipo, esa semana justo cumplía sanción con el Castilla y fue la famosa semana previa de Champions donde Schuster dice que es imposible ganar en el Camp Nou, todo se precipita, llega Juande Ramos, hay muchas bajas, nos llaman a varios de la cantera... y de un momento a otro, pensando que esa semana descansaba me vi que tenía que salir a jugar en la primera parte por la lesión de Sneijder. Es todo a posteriori, ha sido algo muy grande formar parte de la historia de un Clásico y con la camiseta del Real Madrid que era todo un sueño".

El 5-0 de Jeffren: "El partido fue un baño de principio a final. No fue mi gran noche, fue la gran noche para todo el club. Fue un momento ideal porque no estaba disfrutando de muchos minutos y llegó en un momento muy bueno para motivarme un poco más. Saber que hice el quinto gol, tan especial para los culés, fue una noche muy bonita. Tengo muy visto el gol".

Juande Ramos, para Palanca: "Estaré toda la vida muy agradecido porque fue muy valiente en ese momento darme una oportunidad en el momento y escenarios que era. Mirando al banquillo que en ese momento estaba Saviola, Van der Vaart, Javi García, había jugadores con nombre".