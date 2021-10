La Pegatina ft Querbeat, La MODA, Biffy Clyro, Veintiuno ft LaLa LoveYou, Marcos Cao y Santero y Los Muchachos

'Nothing but a lie' es el segundo single del nuevo disco de La Pegatina. Para conseguir ese ritmo frenético se han juntado con los internacionales Querbeat. Es una de esas canciones que se contradice entre letra y música. Mientras que la letra habla de la imposibilidad de escapar de algunas mentiras, de ciertos malos momentos, la música nos lleva a un territorio de alegría y fiesta. Suena un poco a canción revancha. A ese tipo de canciones que tu cabeza personifica y que bailas desgañitándote.

Que La Maravillosa Orquesta del Alcohol siente absoluta devoción por Burgos no es ningún secreto. Ahora le quieren profesar ese amor todavía más. La banda ha adaptado los textos del repertorio popular de su tierra y ha creado música para acompañarlos. Esto es 'Miraflores', el primer single de lo que será su sexto disco: 'Nuevo Cancionero Burgalés'

Los escoceses Biffy Clyro han lanzado hoy su sexto álbum de estudio 'The Myth of happily ever after'. Un disco que viaja entra la colisión que se produce entre los pensamientos y las emociones. Esta canción, 'Errors in the history of God', es una de las más diferentes del disco. Nace y muere en el Groove. Habla de la vida corriente. De la rutina. Del levantarte un día creyendo que puedes con absolutamente todo y al día siguiente levantarte completamente perdido, sin fe en nada. Una canción nihilista a la que le cuesta creer en las bondades de las personas.

Si alguna vez una expareja ha intentado volver con vosotros y le habéis dicho que puede irse por donde ha venido... esta es vuestra canción. Se llama 'La llorería' de Veintiuno y La La Love You. Esta canción habla de esa persona que promete que ha cambiado y quiere demostrarlo. Y reflexiona sobre quien te llora de mentira, una vez te ha perdido, cuando antes no supo ser de verdad. Como objetivo principal tiene el saber despedirse y darle un gran final a las historias. Aunque sin precipitarse, que hay personas que sí cambian y hay historias que no merecen ir a llorar a la llorería.

Marcos Cao retoma su carrera en solitario anunciando nuevo disco que verá la luz en los próximos meses. 'Alambre' es la carta de presentación de este nuevo proyecto y la primera canción que escribió para este segundo disco. La que le dio la confianza necesaria para escribir el resto de los temas. Con esta canción muestra su lado más intimista sumado a una vuelta de tuercas con la producción de Carlos Ares. Junto a él ha encontrado el equilibrio que buscaba entre lo bello y lo crudo que puede existir en la vida.

Santero y los Muchachos estrena el videoclip de 'El tipo del espejo'. Una canción que se adelantó en formato digital hace dos meses y que forma parte de 'Cantina', la nueva colección de canciones que nos atrapan, nos dibujan una sonrisa y nos encogen el alma a partes iguales. 'El tipo del espejo' es una buena muestra de ello.