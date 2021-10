Cuando veo un desfile militar me acuerdo de la clase de dibujo en el colegio. Era el día en que sacábamos las escuadras. El mundo se dividía en dos tipos de alumnos: los de escuadra y los de cartabón. El cartabón resultaba más elegante, más estilizado. A su lado, la escuadra tenía pinta de haber bajado del autobús con las gallinas. Ahora los niños ya no saben qué come una gallina, o si es ponedora o quitadora. La última gallina que vieron en activo fue la gallina Caponata en el quiosco de Julián. Hemos pasado de la gallina al calamar; pero en tiempos de Max Aub, es decir, del exilio al que no quisimos dar cabida entre nosotros, España era una gallina ciega. Son juegos diferentes el calamar y la gallinita ciega. Lo complicado del cartabón era que tenía antecedentes penales. Todo el mundo sabía que en realidad se trataba un triángulo escaleno. Pero ese es el más nuestro, el robo con escala. Aquí, sobre todo se ha robado en la medida de lo que se ha podido, a escala uno uno, por lo menos. (Otro día hablaremos del pie de rey, que se usa en otro tipo de escalas). La escuadra era un disparate ya en su mera apariencia. ¡Qué puede esperarse de un triángulo isósceles! Tiene nombre de filósofo griego en el olvido. Y sin embargo, nadie lo ha dado todo por la patria como la escuadra. La escuadra es pura caballerosidad. Siempre que se necesita una perspectiva caballera, ahí está la escuadra. Pero, ojo, no hay que confundir la escuadra con los escuadrones, como no son lo mismo las hormigas y los hormigones. Juntando dos cartabones, se forma un triángulo equilátero; aunque mejor, corramos un tupido velo respecto al triángulo equilátero. El nuestro no es país para equidistantes.