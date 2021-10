Una banda sonora para el auge de las escuelas cristianas en EEUU

La revista Rolling Stone sitúa a The Allman Brothers Band entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Once discos de oro, cinco de platino... y unas cuantas anécdotas y curiosidades que comentamos en el programa de hoy. Kansas, el grupo al que versiona el amigo de Pino empezó, como casi todos, tocando en los bares. Ellos querían tocar sus propias canciones, pero los dueños de los locales les exigían que hicieran versiones. ¿Solución? Les decían que lo que estaban tocando era en realidad lo último que habían sacado The Allman Brothers, y que quizá por eso aún no lo conocía. Problema resuelto.

"Dust in the Wind" es sin duda su gran canción. Su compositor, el guitarrista Kerry Livgren, lo escribió después de leer un libro de poesía de nativos americanos donde encontró la frase "todo lo que somos es polvo en el viento". Muy espiritual. Tres años después Livgren entró en la Iglesia Evangélica. Acabó dejando Kansas, y formando otro grupo de rock cristiano.

Hoy cerramos la sección con otro gran músico que también sintió la llamada a través de otro libro, en este caso la biografía de un Yogui. Roger Hodgson, de Supertramp, escribió The Logical Song pensando en las carencias del sistema educativo, en lo que no se enseña en la escuela.

Sobre espiritualidad y educación va la noticia a la que ponemos música hoy. Los alumnos matriculados en las escuelas cristianas en EEUU, muchas de ellas ultra conservadoras, está aumentando este curso por lo que sus directores llaman el "factor zoom": durante la pandemia los padres vieron cómo eran las clases en los colegios públicos y no les gustó.