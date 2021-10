A menos de 24 horas para El Clásico, La Terapia de Carrusel Deportivo analizó todo lo correspondiente a uno de los partidos del año. Además, los protagonistas respondieron a la gran pregunta. ¿Quién ganará mañana el clásico?

Tomás Roncero: “La cuestión es por cuantos vamos a ganar. Libra por libra, ahora mismo el Madrid puede meterle un baño al Barça. Lo que queremos es dejarles en el diván. Están débiles. El Barça pagaría la Sagrada Familia por tener a Vinicius, Benzema y Modric. El Balón de Oro deberían dárselo a Benzema, independientemente del partido que haga mañana".

Sique Rodríguez: "Debemos recordar que el equipo que no ganó nada el año pasado es el Real Madrid. Yo sí firmaría el 1-0. Cuando en Europa escuchan ciertos comentarios, deben partirse la caja. ¿Sabéis quién es Lewandowski? Yo creo que, por justicia, él debería ganarlo. Este año ha vuelto a ser pichichi y el Bayern ganó su liga".

¿Con quién te quedarías del equipo contrario?

Sique Rodríguez y Tomás Roncero señalaron los jugadores que se traerían del eterno rival a las filas de su equipo. Sique optó por un jugador veterano capaz de comandar al equipo, mientras que Roncero eligió a la gran promesa blaugrana.

Sique Rodríguez: "Cogería a Benzema para el Barça si yo pudiera".

Tomás Roncero: "Me llevaría a Ansu Fati, pero sería suplente de Vinicius. Le tendría en mi plantilla, pero está por debajo del brasileño. No hay ningún jugador en el mundo con un 1vs1 tan descomunal como Vinicius".

¿De qué lado están el resto de los equipos?

Kike Mateu: "El valencianismo no va con ninguno de los dos. Si hay uno que elegir, que pierda el Real Madrid. Yo creo que nunca ha habido un año en el que el Real Madrid ha estado más cerca de ganar al Barcelona como en este partido".

Javier Matallanas: "El 'colchonero' va con su filial, que es el Barça porque les cede a los futbolistas. Por cierto, si gana el Barça pasaría al Real Madrid en la clasificación".

Los posibles refuerzos de ambos equipos

Finales de octubre y el mercado de fichajes del año que viene ya está en la boca de todos. Los rumores de Mbappé siguen ilusionando a los aficionados blancos y en la ciudad condal, preocupa la situación económica del club para financiar fichajes. Los dos nombres más preciados: Mbappé y Haaland.

Tomás Roncero: "Haaland va a costar más de 200 millones de euros. A mí me encantaría para el Real Madrid, pero yo no me gastaría tanto. Mbappé ha demostrado que es un futbolista que no se mueve por dinero, es alguien atípico".

Kike Mateu: "Si tú debes 1500 millones, ¿Cómo tienes previsto fichar a Haaland?"

Javier Matallanas: "Este año han reducido mucho, entonces el año que viene sí que van a tener sobre 150 millones de euros para fichar. Con Mbappé yo creo que van a enredar. Todos los clubes saben que con el Real Madrid lo tiene hecho, pero el Barça ahí va a estar".

Sique Rodríguez: "El Barça está mal económicamente, pero el Barça no debe 1500 millones de euros. Al club le deben 700 millones, tiene 600 millones de deuda neta. Mbappé no quiere fichar por el Barça, lo que sí te digo es que en privado Laporta mantiene que el objetivo para la temporada que viene es Haaland".

La ‘porra’ de los protagonistas

Los cinco invitados a La Tertulia de Carrusel Deportivo realizaron su pronóstico el día de antes al clásico. La mayoría optó por la victoria del conjunto blanco, pero Sique Rodríguez sorprendió con un contundente resultado favorable al FC Barcelona.

Sique Rodríguez: “5-0”.

Tomás Roncero: “1-4”.

Javier Matallanas: “3-5”.

Kike Mateu: “1-3”.

Jordi Martí: “1-0”.