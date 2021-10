Brian Cox: "El problema de los ricos es que no tienen una conexión con el mundo real"

Pocos personajes televisivos pronuncian el exabrupto ‘fuck off’ tantas veces como Logan Roy. El magnate de los medios de comunicación regresa como la gran estrella de Succession, la serie que se ha convertido por méritos propios en la niña mimada de HBO. La guerra entre él y su hijo Kendall estalla en la tercera temporada, y los dos bandos deben buscar aliados en este laberinto de lealtades y traiciones en el que nadie está a salvo.

Logan Roy era un personaje destinado a durar poco, a morir en la primera temporada de la serie y dejar tras de sí un conflicto abierto entre sus cuatro hijos. Pero su carisma y su socarronería lograron que el personaje interpretado por Brian Cox se haya mantenido como el centro de todas las miradas de esta comedia negra que lleva al extremo las relaciones de la oligarquía capitalista y mediática.

“Es un reflejo de la gente que pierde el contacto con el mundo, que no tiene constancia de lo pobre que es el mundo, del estado en que viven el resto de las personas. Pueden verlo, pero no les afecta”, dice el actor. “Probablemente sí le pasa a Bill Gates, porque pone el dinero en la misma dirección, así que algunos sí son conscientes. Logan sé que no, y no estoy seguro sobre Rupert Murdoch, porque él es muy hermético, a veces no puedo llegar a su fondo. En él creo que hay cierta misantropía”, considera cuando se compara a su personaje con los dueños de la riqueza mundial.

Succession nació como una sátira shakesperiana de los medios de comunicación en la que podemos, de hecho, encontrar muchas conexiones con la excéntrica trayectoria de Murdoch. La inspiración con la familia del fundador de Fox es muy clara, pero no solo hace referencia a los negocios del magnate que revolucionó la televisión en los años 80.

“Cualquiera que tenga una gran cantidad de riqueza tiene ciertas cosas en común, como lo peligroso en lo que se pueden convertir. Ese es el problema que tienen todos los hombres ricos. Ellos no tienen una conexión con el mundo real y a veces, como en el caso de Logan, lo desprecian”, considera el intérprete escocés. “En parte es lo que le pasa a Murdoch, así que de alguna manera son similares. Donald Trump es… Ni siquiera me acercaría a él porque creo que Donald Trump es un mal guion escrito. Y después hay gente como Bill Gates o Warren Buffett que son gente que contribuyen con su trabajo, pero que siempre estarán en una posición desproporcionada, porque eso es lo que hace la riqueza, te pone en un lugar muy desproporcionado. Logan no puede evitar eso, y ahí es donde se alinea con el resto de la gente rica, con esa falta de conexión con la realidad”, matiza.

Mantener sus privilegios de clase y conseguir el mejor negocio es la prioridad para los Roy, pero la serie también explora de manera concienzuda la paternidad en este ambiente familiar tóxico. Logan Roy tiene cuatro hijos muy ambiciosos que sobrevuelan como buitres sobre su padre en esta versión muy libre del Rey Lear de Shakerpeare. Un tira y afloja en el que el amor se confunde con el interés y las buenas palabras siempre tienen un fin oculto. Logan es un empresario, incluso con sus hijos, a los que enseña a destrozar a sus adversarios.

“Él ama a sus hijos, pero no dan un paso al frente. Su hija favorita es Siobhan, pero ella no sabe contentarse a sí misma y esto es decepcionante para Logan, porque él pensaba que tenía potencial”, dice sobre la que considera que debería ser su sucesora natural. “Los chicos son también ambiciosos sin haber trabajado y sin haberse preparado. Y esto lo vemos en la familia de Trump, que han entrado en la banca, lo vemos con Jared Kushner, un chico con una educación pagada por su padre”, sigue comparando con personajes reales