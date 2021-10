Iturralde, Medina Cantalejo y Muñiz, sobre el jugador más pesado de los Clásicos: "Era una mosca cojonera..."

Semana de clásico y por lo tanto semana de estar pendientes sobre todo lo relacionado con el encuentro más mediático entre FC Barcelona y Real Madrid. Un punto caliente de estos choques es el colegiado que lo dirigirá el terreno de juego: Sánchez Martínez. Para analizar esta perspectiva, El Larguero reunió a tres ex árbitros de lujo: nuestro Iturralde González, Medina Cantalejo y César Muñiz Fernández analizaron todo lo correspondiente al clásico, de los cuales todos ellos han arbitrado el mismo número: tres.

Además, los colegiados contaron las 'batallitas' que han vivido cada uno. Como curiosidad, cada uno ha arbitrado tres clásicos y ninguno ha visto ganar al Madrid en esos nueve partidos.

Sus debuts en primera división

César Muñiz Fernández contó una anécdota que le ocurrió en el primer clásico que árbitro, que coincidía justo con el cambio de equipo del actuar seleccionador español: "Me acuerdo de ese partido, tenía 32 años. Me acuerdo de que Luis Enrique cambió de Madrid a Barça justo ese año. Me acerqué a él y le dije: '¿Qué pasa que te veo muy revolucionado?'".

Nuestro árbitro, Iturralde González, destacó la expulsión en el minuto veinte a un jugador del Real Madrid: "Tú no miras nombres. En mi primer clásico en el minuto veinte eché a Roberto Carlos en el minuto 20. Un árbitro ve la acción y la juzga. En un clásico la cornada dura, en otro partido te pones una tirita y ya está".

Medina Cantalejo explicó los cambios que ha sufrido el arbitraje de un clásico en estos últimos años: "Lo importante es ver lo que pasa. Durante la pandemia hemos visto muchos clásicos repetidos. La grandeza del VAR es que te ayuden en esa acción que yo en su día no pude ver. Antes las designaciones eran por sorteo. Es el bautizo de sangre de un árbitro."

Su anécdota destacada en un día de clásico

Tres colegiados de tanta experiencia tienen muchas historias que contar, y los tres señalaron el momento que más les ha marcado en estos partidos de alta tensión entre FC Barcelona y Real Madrid.

César Muñiz Fernández: "Me acuerdo que tuve dos partidos seguidos cuando estaban Pep y Mourinho. Me acuerdo cuando ganaba al descanso el Barça y Mourinho les pegó una bronca enorme a sus jugadores que se escuchó desde el túnel de vestuarios"

Iturralde González: "En el 5-0 famoso cuando expulso a Sergio Ramos se montó un poco todo. Me acerco a Iniesta y le digo 'Joe como sois los futbolistas' y me contesta' Tranquilo Itu, disfruta'. Casillas me dijo en el descanso: 'Itu yo te quiero mucho, pero no me arbitres más"

Medina Cantalejo: "En el vestuario del partido del cochinillo, el capitán del FC Barcelona, Cocu, me propuso que Figo dejase de lanzar los córners para evitar que le lanzasen cosas y yo le dije 'anda tira, tira".

El partido del cochinillo que arbitró Medina Cantalejo

Luis Medina Cantalejo dirigió el famoso choque en el que los aficionados del FC Barcelona en el Camp Nou lanzaron objetos cada vez que Figo lanzaba un córner. El andaluz se vio obligado a suspender el encuentro, y una cámara captó el objeto más extraño visto en un terreno de juego: la cabeza de un cochinillo.

"En aquel partido yo recuerdo que me reclamaban acciones que ya había pitado porque no escuchaban mi silbato. Fue un momento de mucho calentamiento, pero matrícula de honor al fotógrafo que capto el cochinillo, porque nosotros no lo vimos. Nadie pensaba en suspender el encuentro y yo me atreví. Terminó el partido y acabó bien todo. Ni Vicente del Bosque ni Van Gaal pusieron pegas, pero en aquel momento eso era insostenible"."

¿Quién es el jugador más pesado al que habéis arbitrado?

Los tres protagonistas de esta charla en El Larguero coincidieron en el jugador que más hablaba en el terreno de juego. Todos recalcaron que no eran protestas como tal, pero el jugador del FC Barcelona se pasaba los 90 minutos hablando.

Iturralde González: "Xavi era un locutor de radio. Podía estar hablando todo el partido. Era muy pesado"

César Muñiz Fernández: "Coincidimos. Me acuerdo en la época de Zidane que le molestaba. Cada dos por tres hablaba y llegaba un momento que te cabreabas con él".

Medina Cantalejo: "Igual que era muy excelente, Xavi era una mosca cojonera. Te volvía loco. Sin pasarse, pero era un revuelo continuo".

La anécdota de Iturralde con Ronaldinho

Iturralde contó otras de las anécdotas de su carrera. Todos sus clásicos acabaron con una victoria del FC Barcelona bastante abultada, y en el partido en el que el Santiago Bernabéu acabó aplaudiendo a Ronaldinho, Itu habló con él en el vestuario: "Cuando mete el gol famoso que todo el mundo aplaude, Ronaldinho viene y me dice: 'te ha gustado eh". Ronaldinho y Roberto Carlos eran ese tipo de jugadores que les veías disfrutar jugando".

Las críticas de la prensa a los árbitros

Yago de Vega preguntó a los invitados si leían o escuchaban la prensa antes y después de los partidos entre FC Barcelona y Real Madrid. Cada árbitro tiene su modus operandi, pero todos destacaron la dureza de cometer un error en estos partidos.

César Muñiz Fernández: "Cómo árbitro intentas arreglarte y seguir en tu proceso de entrenamiento y luego analizar".

Iturralde González: "Sois muy duros pero por desconocimiento. Al árbitro lo rematáis porque sabes que no concede entrevistas. Al final los colegiados se hacen una coraza. Lo que peor lleva un árbitro es estar solo en su casa cuando cometes un error en un clásico".

Medina Cantalejo: "Yo siempre los he leído, pero mi mayor preocupación era la protección de mis hijos. Cuando tú pitas un clásico tienes que ser lo suficientemente fuerte para entender que si te has equivocado te has equivocado. En mi caso se trataba de no escuchar los informativos cuando hacías algo mal".

¿Darán ruedas de prensa los árbitros en el futuro?

César Muñiz Fernández optaba por la vertiente de dar la palabra a los colegiados al término de los encuentros, ya que les darían oportunidad para humanizarse: "La nueva dirección técnica intenta humanizar al árbitro, pero no es fácil. Soy partidario de abrirse un poco más a los medios de comunicación. Somos seres humanos que acertamos y fallamos. Los árbitros de hoy en día están perfectamente capacitados para hablar".

Iturralde González señalo la famosa jugada de Mbappé en el España- Francia como ejemplo: "La historia de ejemplo puede ser la de Taylor. Creo que en esos casos el árbitro tendría que salir a explicar lo que ha pitado. Con todo el respeto los árbitros saben más de reglamento que los periodistas deportivos".

Medina Cantalejo, en cambio, es más reticente a : que los árbitros hablen después de los encuentros: "La apertura se está haciendo, pero si lo que se pretende es una rueda de prensa después del partido yo no lo veo. En temas genéricos y en reuniones sí, pero no en un partido, ya que hay gente que siente los colores".