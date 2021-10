¿Justicia tributaria?

Los autónomos han denunciado esta semana que son los auténticos 'pagafantas' del sistema fiscal español. Según los últimos difundidos por UPTA, un autónomo paga hasta un 30% más en impuestos que las empresas, porque muchos de ellos pagan solo por IRPF y pueden llegar a pagar hasta un 47% de sus ingresos, mientras que, aunque las empresas tienen un tipo en el impuesto de sociedades teórico del 25%, en la práctica este porcentaje se reduce con bonificaciones a las que los trabajadores autónomos o no tienen derecho o, cuando sí pueden disfrutar, tienen difícil justificar.

"Es bastante inexplicable. Desgraciadamente la fiscalidad en nuestro país siempre ha ido en detrimento de ese 1,9 millones de autónomos que tributan a través del IRPF y en beneficio, desgraciadamente, de las grandes empresas" explica en Hora 25 de los Negocios Eduardo Abad, presidente de UPTA. Pero, señala, "el problema va más allá aún: no entendemos cómo un gobierno, como este, de izquierdas, puede seguir manteniendo políticas fiscales de gobiernos conservadores que se han preocupado a lo largo de los años de beneficiar a las grandes estructuras empresariales, sobre todo a las grandes empresas del IBEX".

Unas cifras que, además, corrobora la Agencia Tributaria: según los últimos datos que ha publicado, las 232 empresas españolas con mayor nivel de facturación fueron las que, comparativamente, pagaron menos impuestos en 2019. Estas compañías, que facturaron más de 1.000 millones de euros en ese ejercicio, pagaron un tipo efectivo del 4,57% sobre sus beneficios. Es entorno a un punto menos que el año anterior, pese a haber ganado más: en concreto, un 16% más. Las estadísticas de Hacienda revelan también enormes divergencias por sectores de actividad porque dentro de las empresas de mayor facturación, por ejemplo, podemos ver que las dedicadas a la construcción y las inmobiliarias pagaron, por ejemplo, solo un 0,4% sobre sus beneficios, mientras que las que se dedican a Servicios sociales, personales y de ocio pagaron un 26,6% sobre beneficios.

"Ya se hizo mucho, porque había muchas deducciones del impuesto, había más de 15, y actualmente hay cuatro o cinco. Ya se hizo una limpia de las deducciones, y sí que es cierto que se ha quedado la principal, que es la de investigación y desarrollo, y que quien puede acceder a un proyecto de I+D y a invertir son las grandes empresas. En principio, yo creo que el impuesto está bien, no hay que modificarlo. Tiene un problema de recaudación, pero es porque no hay actividad económica, pero yo no lo tocaría desde el punto de vista fiscal" señala Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, en Hora 25 de los Negocios.