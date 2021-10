Dos horas con el cazador de Gadafi

Omram Yuma Shaban atrapó al dictador libio Muamar el Gadafi en el interior de una tubería en la ciudad de Sirte antes de que le apalearan hasta la muerte. Cristóbal Manuel, fotoperiodista, pasó con él dos horas en una habitación de hotel en Misrata.

En un ambiente que describe como “complicado”, en un hotel “sórdido”, Shaban apareció con otros tres milicianos y uno de sus mandos. Manuel recuerda su impresión al ver a “un chaval menudito, de 21 años, muy joven, vestido sin uniforme”. Llegaron armados, al sentarse sacaron dos pistolas de los bolsillos, un revólver y la pistola de oro de Gadafi.

Shaban accedió a posar con esas dos armas para Manuel en un pequeño estudio que el fotógrafo improvisó en la habitación. Para llegar a este momento, Manuel y su compañero Juan Miguel Muñoz viajaron a Sirte, donde se escondía Gadafi, para reconstruir todo el proceso de su captura y asesinato. Persiguieron a la milicia y se citaron con ellos sin saber si acudirían a la entrevista.

Esa entrevista en exclusiva para El País fue la primera vez que el rebelde se identificaba en los medios como uno de los asesinos de Gadafi. Meses después fue asesinado en una emboscada. “Él ya era un héroe nacional en el país y aprovecharon esto para para pedir rescate”, cuenta el fotógrafo.

A ojos de Manuel, Omram Shaban era “una persona muy normal, muy sensible, humilde y tímido”. Les dijo que era estudiante de ingeniería eléctrica y no tenía un perfil violento, pero tras el asedio de su ciudad, Misrata, se alistó para luchar contra el ejército de Gadafi.

Shaban y el resto de milicianos se sentían “muy orgullosos y afortunados” de haber sido quienes encontraran al dictador. “Fue muy valiente, pero reconocía que había sentido mucho miedo cuando se abalanzó contra él y le desarmó, porque tenía todavía seguidores que estaban disparando”.

¿Cómo está Libia hoy?

Libia es “un caos” con permanentes violaciones de los derechos humanos. Para Alfonso López, portavoz de Amnistía Internacional en España, la muerte de Gadafi en 2011 “ha provocado una situación de guerra civil entre diversas facciones”. La situación se agrava por la presencia de milicias locales armadas por países como Turquía y Rusia a pesar del embargo de la ONU. Enfrente tienen a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, armadas por los Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

López culpa a la “dejadez absoluta” de las autoridades libias y la actitud de la Unión Europea “de no querer mirar, de no querer controlar y de no querer saber”, pese a los informes de organizaciones internacionales alertando de las violaciones de los derechos humanos en el país. Y critica que Europa solo se centre en controlar la migración que sale hacia el continente, aparcando los derechos humanos en Libia para proteger la llegada de su petróleo.

Los grupos armados aprovechan el conflicto para convertir Libia en un agujero negro para el tráfico de personas. “Tenemos situaciones de trabajadores esclavos”, asegura López. Las personas que por su situación económica o personal huyen desde el África subsahariana y otros países hacia el norte de África, encuentran al llegar a Libia “un Gobierno que los interna en unos campos de detención, hacinados en lugares infectos hombres, mujeres, niños y niñas sin las más mínimas condiciones de habitabilidad”, denuncia el portavoz. Allí se producen “torturas sistemáticas, malos tratos, violencia sexual y trabajos forzados”.

López denuncia el papel de Europa en este proceso al “financiar gran parte del programa de detención de estas personas en el mar” mientras “mira para otro lado” ante estos abusos, y lamenta que se haya escapado la esperanza de la primavera árabe de tener mejoras democráticas y de las condiciones de vida en los países del norte de África.