Esta semana fui a ver a una amiga al hospital. No hay vidas que no estén atravesadas de vez en cuando por uno. Los hospitales caen del lado de lo inevitable. En mitad de la visita, me acordé de lo que decía el editor y escritor Carlos Pujol Lagarriga de que lo peor de un hospital son los ascensores. Peor que los quirófanos. Al fin y al cabo, sabes por qué te asustan los quirófanos. Las cosas que ocurren en ellos se imponen a la vista con crudeza. En el ascensor, sin embargo, la brutalidad no se ve. No sabes dónde están y cómo son el dolor, la tristeza, el miedo, pero observas a las personas de al lado, mientras la maquinaria se eleva o desciende, y crees que puedes acertar la adivinanza que acecha en cada una. Espías a la gente fugazmente y ves a hombres y mujeres declinantes, a punto de deshacerse en el aire, como si fuesen una suma de prendas de ropa vacías, sin un cuerpo dentro. No sabes qué pasa en el ascensor, pero sabes que lo que pasa es terrible. Cuando me despedí, me fui por las escaleras, mirando al suelo.