Mijatovic y Abelardo, en la previa del Clásico: "Da igual cómo juegues, lo importante es ganar"

El Clásico vive su cuenta atrás, el partido más especial y mediático del fútbol español tiene todos los focos y se acaban los debates, las tertulias y las previas eternas antes del partido de los partidos. Un jugador de cada equipo, una leyenda blanca y otra blaugrana, dos auténticos fijos en los onces de los 90: Pedja Mijatovic y el 'Pitu' Abelardo.

El Real Madrid "tiene una ventaja sobre el papel", según el héroe de la final de la Champions en 1998: "Parece ser que el Real Madrid llega mejor. Este año el Madrid tiene mejor plantilla", mientras que el Barcelona "debe descargar esta presión que tienen ahora a nivel deportivo e institucional" en un difícil contexto para los culés. El montenegrino apunta a los de Ancelotti como favoritos para el Clásico.

"El Madrid está jugando mejor, pero se está mostrando irregular", comienza defendiendo un Abelardo que espera un partido abierto, ya que "son dos equipos que están encajando bastantes goles". Y apunta a Benzema y Vinicius y las transiciones ofensivas como la principal amenaza para los de Koeman.

Uno de los tramos más cómicos que nos dejó esta charla en el último tramo de Carrusel Deportivo con Yago de Vega y estas dos leyendas fue cuando apuntaron al jugador contra el que era más difícil enfrentarse y ambos lo tienen muy claro: Hierro y Stoichkov. "Fernando Hierro con los árbitros era muy pesado", señala Abelardo justo después del señalamiento de Mijatovic: "Aparte de sus cualidades futbolísticas, Stoichkov era un provocador, era una pesadilla constante incluso para sus propios compañeros.

Así se preparaban antes del Clásico

Pedja Mijatovic: "Siempre un Clásico requiere muchísimo pensamiento y muchísima preparación concentración, tanto a nivel mental como nivel físico. Sabes que te va a ver todo el mundo, toda la humanidad así que hay que dejar una buena imagen y además hacer todo lo posible para hacer un buen partido y conseguir el objetivo que es muy claro: sumar los tres puntos y ganar"

'Pitu' Abelardo: "Un derbi no es un partido más. Se estudian mucho los pequeños detalles y lo importante era conseguir una victoria, daba igual como jugases, lo principal era ganarlo, si perdías era lo peor".

Intercambio de elogios

Mijatovic: "Se trataba de un gran central y no era fácil jugar contra él. Leía muy bien los partidos y tenías que hacer un buen esfuerzo, teníamos buenas batallas. No se encuentran centrales como él hoy en día".

Abelardo: "Pedja era muy bueno, en aquella época coinicdió con Suker, Raúl y Morientes era una delantera letal. Era un futbolista técnicamente muy bien dotado y que iba muy bien de cabeza. Era muy difícil anticiparse. Me enfrenté a él cuando estaba en Partizán, incluso antes de llegar a España. Tuvimos que jugar en Estambul por la guerra de los Balcanes".

Los mejores recuerdos en un Clásico

Pedja Mijatovic: "Mi mejor recuerdo en un Clásico siempre me acordaré en mi primer Clásico con un gol de Suker y con dos goles míos, encima tuve un problema personal con la enfermedad de mi hijo, al final decidí jugar y el partido salió muy bien así que no se me olvidará".

Abelardo: "El primero no, porque fue cuando nos metieron 5-0. Me quedo con todos, porque, tanto victorias como derrotas, porque hemos tenido la suerte de disputar este tipo de partidos, vivirlos es una auténtica pasada".

Las variantes tácticas

Mijatovic: "Ancelotti dijo muy claro que el mejor sistema para el Real Madrid es el 4-3-3. No va a haber muchos cambios, porque un equipo que consigue ganar como hicieron en Kiev no debe cambiarlo. El sistema le ha traído muchos éxitos a este equipo".

Abelardo: "Koeman está manejando varios sistemas, pero creo que Ansu y Memphis deben ser titulares. En mediocampo serán Busquets, De Jong y Gavi, y la duda está en Dest o Sergi Roberto por la derecha. Están teniendo mala suerte con las lesiones arriba".

El Clásico más 'teenager'

Mijatovic: "Hemos visto clásicos con Messi, Cristiano, Ramos y ahora toca a la gente joven con mucho talento: Ansu Fati lo han convertido en un icono, que le puede llevar mucha presión y Vinicius, que cada día está mejor. Gavi, Rodrygo... son muchos".

Abelardo: "Es bueno para el fútbol ver gente joven, nueva, con hambre, con desparpajo. Vinicius está de matrícula de honor, Ansu Fati está de menos a más y luego está Benzema que está a un nivel estratosférico".