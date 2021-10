Courtois, tras vencer al Barça: "Tenemos que estar más concentrados, pero es otro Clásico que ganamos"

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois compareció en los micrófonos de Movistar tras acabar el Clásico. El guardameta blanco reconoció que el equipo con balón siempre han estado muy bien, además de hacer una gran tarea defensiva.

"No tuvieron ocasiones importantes hasta el final, nosotros sí. La definición no nos acompañó, pero creo que empezar ganando la primera parte siempre está bien. Tenemos que estar más concentrados porque todo puede pasar. Es una buena victoria y es otro Clásico ganado", ha declarado el guardameta del Real Madrid. Además, afirma que el Barça siempre va a estar ahí. "Es algo muy reñido. Ganar aquí siempre es bueno".

Al final del encuentro, Courtois cayó al suelo con claros gestos de dolor tras sacar de portería. El portero lo ha explicado diciendo que él sintió un dolor, pero ha podido seguir. Thibaut confía en que no sea nada grave, ha afirmado.

Por último, respecto a las jugadas polémicas, el guardameta del Real Madrid ha señalado que la mano de Kroos dentro del área blanca es un duelo que no piensa que sea voluntario. "El árbitro pitó falta. En ambas áreas había cosas pequeñas, nada para pitar", finaliza.

Ancelotti: "Vinicius ha hecho un partido muy bueno, también Benzema"

Carlo Ancelotti, en Movistar, dijo que después de marcar el gol, hemos tenido más oportunidad y más control. "Vinicius ha hecho un partido muy bueno. Todas las veces ha creado peligro. También Benzema. Ha ayudado mucho al equipo en la posesión del balón", ha indicado el técnico blanco.

De su plantilla, dijo que han conformado un equipo sólido, con apenas darle oportunidades para el contrario. "El compromiso colectivo es muy bueno. La calidad no se necesita trabajar, es la genética del equipo". También quiso destacar el papel de los defensas, porque tanto Alaba como Lucas fueron los que marcaron gol. "Esto significa que teníamos las ganas de atacar. Lo hemos hecho muy bien y el aspecto defensivo me gustó mucho. A todo el mundo le gustaría presionar en todo el campo, pero eso no se puede hacer", señala.

Por último, se refirió al Barça indicando que no quiere evaluar a un equipo contrario. "Hemos sufrido en este partido, porque como siempre ellos juegan muy bien la pelota. El Barcelona va a estar hasta el final en la lucha", finaliza.