"Demasiados jugadores del Barça no dan la talla, es un equipo sin pies ni cabeza"

El Real Madrid se ha llevado El Clásico frente al Barcelona gracias a un partido muy sólido de los blancos en el Camp Nou gracias a los goles de Alaba y Lucas Vázquez. Luis Suárez Miramontes, único Balón de Oro español y Pedja Mijatovic, leyenda del Real Madrid, han querido analizar las sensaciones de un partido que deja una hegemonía clara para los blancos en los Clásicos.

"Ha sido un partido tácticamente casi perfecto, los jugadores han cumplido con todo lo que Ancelotti había preparado, con un buen bloque, orden táctico y luego aprovechó la felicidad de Vinicius. El Madrid muy serio, me ha gustado. Hay un detalle que me gustó mucho: en ningún momento durante el partido he tenido la sensación de que el Real Madrid puede hacer otra cosa que no sea ganar y creo que los jugadores también lo han sentido. El Madrid se encontró muy cómodo en el partido y muy compacto. Son tres puntos fundamentales, porque ganar como hoy el derbi es muy importante, me ha gustado mucho".

Luis Suárez Miramontes no se mordió la lengua como hace normalmente y señaló directamente a la falta del bloque, que es Koeman incapaz de crear: "El equipo no es como el de hace unos años, pero tampoco es para jugar de esta manera. Físicamente, una vez más, hemos visto que no da la talla. No tiene agresividad y aún encima no juega como equipo porque no está bien. Demasiados jugadores no dan la talla y el motivo no sé cuál es. Es un equipo sin pies ni cabeza. El Barcelona no ha jugado como equipo. Tiene muy poca fuerza en ataque y un desorden total en defensa y así no vas a ningún lado.

La goleada blanca no se produjo por la falta de ambición de los de Ancelotti, según Luis Suárez: "El Real Madrid ha ganado con facilidad, no ha metido más goles porque no ha acertado, pudo habernos metido cuatro. El Barcelona no puede vivir de Ansu Fati, no puede hacerlo todo, no es Messi en plena forma, es alguien muy interesante, el único que crea problemas a las otras defensas".