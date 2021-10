El Fútbol Club Barcelona no pudo, una vez más, con el Real Madrid. El Clásico finalizó con victoria merengue por 1-2, y las malas sensaciones en los blaugranas continúan. Pese a ello, Sergio Busquets hizo un positivo análisis al término del encuentro. "Se nos escapan otros tres puntos, pero poco a poco estamos mejorando. Tenemos que seguir peleando y mejorando para recortar la brecha que se abre", comentó uno de los capitanes del Barça.

El resultado, según el entrenador blaugrana, Ronald Koeman, fue demasiado duro para lo que se vio en el campo. "Es difícil entender un resultado así. Hicimos méritos para tener otro resultado, sobre todo en la primera parte. Pudimos adelantarnos y al final ellos marcaron el primero. Se han defendido y su contraataque es peligroso. El equipo ha estado bien, el público ha estado fenomenal, lo hemos intentado y no tenemos el resultado que queremos", comentó el neerlandés.

"Controlamos bien el partido. En la segunda parte no hemos podido crear mucho peligro y hemos tenido que estar atentos a sus contraataques. Hemos hecho lo máximo para empatar. Decepcionado con el resultado pero no con el equipo", aseveró Koeman en rueda de prensa. "Hoy estamos tristes porque no es una derrota más, pero a partir de mañana prepararemos el siguiente partido. Pero hoy hemos demostrado que no somos inferiores al Madrid. Estamos cerca de ganar un partido grande", dijo el técnico, que quitó hierro a la sustitución de Ansu Fati. "Eran solo unas molestias. Ha jugado bastantes minutos y tenía que descansar".

También aprovechó Koeman para defender a uno de sus futbolistas, Luuk de Jong. "No me gusta que el público silbe a uno de nuestros jugadores, eso no es bueno y no ayuda al equipo. Es un jugador que nos da otras cosas y queríamos tener a alguien que va bien de cabeza. Hay que apoyarle porque es jugador del equipo".

Según Busquets, el Barça pudo cumplir con el plan establecido, pero no fue suficiente para lograr un buen resultado. "Sabíamos que nos iban a dejar tener balón, ellos con Vinicius y Rodrygo tenían velocidad. Lo hemos controlado bien, pero cuando te desconcentras te hacen un gol. Hemos tenido ocasiones, no hemos hecho un mal partido ni merecemos perder, pero así ha sido", dijo el español.

Para el mediocentro, adelantarse fue clave para los blancos. "El que hace primero tiene bastante ventaja y así ha sido, muy definitivo. En la segunda parte hemos tenido el control, pero nos ha costado llegar a su área. Mandan las áreas y ellos han estado más acertados", afirmó un Busquets que no quiso entrar a valorar las jugadas polémicas. "He visto las jugadas, pero da igual, el árbitro ha estado bien y yo no tengo nada que decir", sentenció.

También habló al finalizar el partido Ramón Planes, secretario técnico del Barça, que dijo estar satisfecho con su equipo. "No tenemos los jugadores del nivel y pegada de años atrás. Somos un equipo en construcción, hemos jugado contra un buen y experimentado equipo y nos pondría más que un aprobado. A los puntos, creo que hemos merecido ganar. El árbitro ha estado bien, ha habido polémica pero respetamos sus decisiones"