Sarah Snook: "Cualquier serie con una mujer de negocios debe mostrar el techo de cristal, porque existe"

Pasó bastante desapercibida en la primera temporada de Succession, pero Siobhan Roy se ha convertido en uno de los personajes más interesantes de la serie estrella de HBO. La benjamina del clan Roy se encuentra en una posición muy ventajosa para heredar el conglomerado Waystar, la empresa de comunicación y entretenimiento más importante del mundo, en el inicio de la tercera temporada de la ficción creada por Jesse Armstrong.

Cuando conocimos a esta multimillonaria privilegiada desde la cuna, su carrera profesional estaba en la política, ideológicamente en las antípodas de la cadena de noticias estrella de su padre, la conservadora ATN, inspirada en Fox News de Murdoch. Esta muestra de rebelión familiar duró poco, y Shiv no tardó en fijarse en el trozo de pastel (o tarta completa) que podría heredar si jugaba bien sus cartas.

A pesar de ser una mujer de negocios, Shiv nunca ha tenido que sufrir el machismo o el techo de cristal que habitualmente se respiran en estos ambientes. Mantiene un privilegio innato que le permite optar al puesto más alto de la empresa de su padre como si fuera uno de esos hombres con los que combate al mismo nivel. Sarah Snook es la actriz que la interpreta: “Cualquier serie en la que haya una mujer de negocios debe tener algún tipo de referencia al techo de cristal, porque existe. Pero a Shiv no le afecta, porque si hay un techo de cristal en su edificio, ella puede romperlo. Obviamente es una realidad, pero ella opta por no participar en ello e ignorarlo”, considera la australiana.

Succession también ha explorado en sus tramas el mundo después del Me Too, con un escándalo sexual en los cruceros de la compañía. Shiv, como mujer, pero también como empresaria, ha dudado en muchas ocasiones sobre qué camino seguir.

Todo lo que rodea a Shiv en la ficción, su forma de comportarse, de vestirse o de relacionarse, se corresponde con una mujer de su estatus. Ella no tiene la necesidad de sonreír, de ser amable ni caer bien, una cuestión que va íntimamente ligada a su privilegio de nacimiento. “Ella siempre ha pertenecido a un grupo por su poder y su privilegio. Al final, es una hermana que ha crecido con tres hermanos y ha tenido que luchar por conseguir la atención de su padre, por el amor y el respeto de su familia. Y lo ha hecho usando términos o patrones masculinos y no siente que tenga que ser amable ni sonriente, ni estar guapa ni tener comportamientos femeninos”, dice la actriz.

Succession no es la única serie en la que los ricos sufren o se pelean entre ellos. Este verano llegaron The White Lotus y Nine Perfect Strangers, sátiras de los privilegios de los millonarios. Sarah Snook opina que el gusto por este tipo de ficciones radica en que nos recuerda que el dinero no siempre da la felicidad. “Nos recuerdan que todo el mundo tiene problemas sin importar el nivel de riqueza que tenga. Es agradable conocer las trampas que hacen los ricos y preguntarnos por qué el dinero no te hace feliz”, remata.