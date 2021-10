Xavier Vidal-Folch

Hay, al menos, dos tipos de ministras y ministros. Quienes trabajan y quienes agitan. Entre las que trabajan están las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Por eso deberán encontrar el fiel de la balanza de la reforma laboral. Porque esta vez no sucede como con el salario mínimo. Esta vez es imprescindible el apoyo de todas las partes, de los sindicatos y de la patronal. Porque lo pactado con Bruselas es que las reformas sean consensuadas para que sean duraderas, a lo largo de varias legislaturas. Entre el esquematismo del programa del Gobierno, la realidad de las fábricas o los talleres y la necesaria negociación, hay puntos intermedios: también sobre si debe prevalecer el convenio de empresa o el de sector. Es cuestión de encontrarlos, acordarlos y patrocinarlos. Luego hay ministras/ministros que no se sabe que hagan demasiado, aparte de agitar y crear tensión. No presentan proyectos, no fabrican leyes, no buscan acuerdos. La gran especialista en esta productividad low cost parece ser la titular de Derechos Sociales. Ione Belarra se dedica a atizar con palabras: a una colega la acusa de "injerencia", a la presidenta del Congreso, de practicar la "prevaricación". El viernes amenazaba con querellas. Hoy pide dimisiones. Claro, de los progresistas. Y del poder legislativo. ¿De verdad no tiene mejor manera de aprovechar su precioso tiempo?