¿Qué opinan Iglesias y Calvo de las discrepancias entre PSOE y Podemos por la reforma laboral?

La reforma laboral ha generado una nueva crisis en el seno del Ejecutivo que se ha trasladado a El Ágora de Hora 25. Carmen Calvo y Pablo Iglesias, ambos exvicepresidentes del Gobierno, han debatido también al respecto.

Iglesias ha sido el más tajante al respecto: lo importante no es quién se apunte el tanto, todo el mundo sabe -ha asegurado el antiguo líder de Unidas Podemos- quién ha "ganado" el pulso. "Unidas Podemos y Yolanda Díaz han ganado ya. Es una batalla ganada en lo social, que cuenta con el apoyo de los sindicatos y de la izquierda. Ya no hay un problema de contenidos, sino de flexibilidad, así que les he dicho a mis compañeros que relax y sonrisas. Si el PSOE quiere protagonismo, que se lo den. Todos saben que la reforma parte del ministerio de Yolanda Díaz", ha asegurado.

Calvo, sin embargo, se ha mostrado molesta con la reflexión del exvicepresidente. "No voy a contestar porque a esta hora de lunes todo el mundo ha escuchado lo que ambas partes han dicho. Sin embargo, ¿Alguien piensa que el presidente del Gobierno, que cuenta con 120 escaños no tiene nada que decir de la reforma? No venimos aquí a darnos los guantazos que se han dado durante todo el día", ha dicho la socialista.

Las diferencias entre Calvo e Iglesias han versado especialmente en qué partido debe liderar las negociaciones. Mientras el antiguo mandatario ha defendido que el ministerio de Trabajo debe actuar en solitario porque la reforma es parte de las competencias de Yolanda Díaz, titular de la cartera, la política socialista ha insistido en la importancia de la participación de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Iglesias, sin embargo, ha insistido en que falta "cultura de coalición" en las filas socialistas. "Si yo hubiese planteado que debíamos estar en todas las negociaciones cuando estuve en el Gobierno, nadie hubiese considerado mi postura como razonable. Los escaños tan solo definen el número de ministerios, y nosotros hasta perdemos en proporcionalidad. Pues mire, precisamente porque ustedes -al PSOE- tienen cien escaños, no gobiernan en solitario. Al socio de Gobierno se le respeta", ha insistido Iglesias.

La que fuera vicepresidenta del Gobierno ha respondido a Iglesias incidiendo en el principal argumento que esgrimen las filas socialistas: la reforma afecta a varios ministerios y, como tal, deben participar de las negociaciones. "¿Cómo vamos a comparar los temas cotidianos con los grandes temas como este? La reforma laboral está a tres partes y tenemos que negociar aún con otras dos. Es verdad que el ministerio de Trabajo tiene un papel protagonista, faltaría más, pero existe una vicepresidencia económica que tiene un papel muy importante de cara a la negociación de los fondos europeos, y algo tiene que decir al respecto", ha incidido Calvo.

La principal divergencia entre ambos políticos ha residido precisamente en el papel que los ministerios ajenos a Trabajo deben tomar. Sin embargo, José Manuel García-Margallo, anterior ministro de Asunto Exteriores, ha asegurado que lo relevante de la discusión no era quién se arrogaba la aprobación de la reforma, sino el contenido.

"Tienen que ponerse de acuerdo con sindicatos, también con empresarios y hacerlo dentro del marco de la Unión Europea. Quién se apunta el tanto es algo que tendrán que dilucidar entre los dos. Yo tengo hijos y nietos y lo que me interesa saber es cómo se van a solucionar los problemas de nuestro mercado de trabajo", ha dicho Margallo.