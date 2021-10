Soledad Gallego-Díaz

El Tribunal Constitucional ha salido de la crisis peor de lo que estaba porque ha desaparecido la última esperanza de que los dos grandes partidos aceptaran por una vez que los candidatos a magistrados del alto tribunal tienen no solo que ser, sino también aparentar y demostrar que son primero, radicalmente independientes y segundo, grandes especialistas en su material. Por encima de cualquier otra cosa, era imprescindible que los cuatro candidatos fueran ejemplo de autonomía, de no mantener ninguna relación ni con el PP ni con el PSOE, ni con la oposición ni con el Gobierno. Personas que todo el mundo supiera que no dependen de otras, que no tienen conexión con otras, que sostienen su modo de pensar o de actuar sin admitir intervención ajena. Y que además eran los mejores posibles dentro de su rama de conocimiento. Sobran evidencias de que no es asi. Los candidatos presentados por el Partido Popular son, por el contrario, sospechosos de sectarismo llevado al extremo, personas que defienden con intransigencia una idea o una doctrina. ¿Por qué el PSOE les ha dado su visto bueno, en lugar de negarse a respaldarles? Porque en el PSOE prima también sobre todas las cosas la idea de que una parte de los candidatos a cargos institucionales son propiedad del PP y otra, equivalente, propiedad del Gobierno socialista. Un desastre y una desgracia para este país.