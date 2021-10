PSOE y Unidas Podemos van a tratar esta tarde que las aguas vuelvan a su cauce. Un cauce que a menudo baja revuelto, pero que, este fin de semana, parecía desbordarse en cualquier momento. Se han cruzado las desavenencias por la reforma laboral a la retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. El aderezo ha sido la sobreactuación en redes sociales. ¿Qué sería de la política sin Twitter?

Por Twitter nos enteramos, el viernes por la mañana, de que algo grave pasaba en la coalición, porque la ministra Ione Belarra pidió una reunión urgente de la mesa de seguimiento del pacto. Por Twiter, y algunas filtraciones, nos enteramos de las querellas que van y vienen por el caso de Alberto Rodriguez. Bueno, nos enteramos nosotros y a menudo se enteran algunos de los actores implicados. Había que dar la sensación de que la coalición pendía de un hilo. Y, mientras tanto, la derecha comiendo palomitas. Ya saben aquello de la capacidad de autodestrucción de la izquierda.

Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.



El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.



Prevaricación. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021

El PSOE sale reforzado de un Congreso que consigue suturar todas las heridas abiertas y el conflicto estalla con los socios de coalición, compañeros de viaje desde hace dos años en una legislatura que ha dado para mucho. Ni siquiera los roces con Pablo Iglesias hicieron disparar las alarmas en forma de reuniones urgentes de la coalición. Ahora sí, con la reforma laboral, medida estrella de Yolanda Díaz y en la que Nadia Calviño quiere participar. El problema es que esta vez ya no se trata de los habituales roces entre las dos vicepresidentas. Esta vez entra en juego Pedro Sánchez, que ya advierte a Yolanda Díaz de que la Reforma Laboral no es cuestión de un solo ministerio, o sea, que no es cuestión solo de "su" ministerio, del de Trabajo.

Esta tarde veremos cómo se resuelve el pulso entre el presidente Sánchez y su vicepresidenta Yolanda Díaz, que va ampliando, poco a poco, su espacio político. Y este ingrediente también entra en la ecuación.