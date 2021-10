El 'caso Alsasua' sube al escenario

En octubre de 2016, ocho jóvenes -Iñaki Abad, Jon Ander Cob, Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola y Ainara Urkijo- fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas entre 2 y 13 años de cárcel tras una pelea con dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka de Alsasua, Pamplona. Actualmente, cinco de ellos cumplen condena en tercer grado y solo dos -Goikoetxea y Cob- han accedido al segundo grado. Sus familias están a la espera de la resolución de un recurso presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La historia de lo sucedido aquella noche en el bar Koxka y las consecuencias judiciales es lo que lleva a escena la dramaturga y directora María Goiricelaya en la obra Altsasu, un montaje que combina la ficción con material real y que se estrenará el próximo 28 de octubre en el Teatro Arriaga de Bilbao que dirige Calixto Bieito. La obra nace con el respaldo de Nuevo Teatro Fronterizo, de José Sanchis Sinisterra, como parte de un proyecto internacional entre España y Colombia llamado Cicatrizar que reflexiona sobre el pasado reciente, el derecho a la memoria y el uso público de la historia a través de la creación. Un proyecto que se pregunta, en palabras de Sanchis, si el teatro puede "sin adoptar una posición vengativa o compasiva, contribuir a restañar las heridas o a desvelar las cicatrices".

No es la primera vez que el 'caso Alsasua' se convierte en material narrativo. En 2020 fue llevado a la televisión en una serie de ficción de cuatro episodios emitida en ETB y dirigida por Asier Urbieta. Entonces, PP y Ciudadanos exigieron a la dirección de la televisión pública vasca su retirada "por falta de neutralidad", críticas a las que se sumó el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, organización que interpuso la denuncia contra los ocho jóvenes e introdujo la acusación de terrorismo. Además de la serie, el caso también ha sido adaptado a un documental titulado Altsasu (Gau Hura), dirigido por Marc Parramon y Amets Arzallus, estrenado en mayo de este año en el Festival Docs de Barcelona.

La Cadena SER conversa sobre Altsasu con su autora y directora, María Goiricelaya. Una conversación que se puede leer o escuchar.

Este montaje, Altsasu, nace de un proyecto liderado por Nuevo Teatro Fronterizo, de José Sanchis Sinisterra

Yo recibo esta llamada de Sanchis para participar en Cicatrizar, que es el nombre del proyecto, un proyecto internacional donde se quería hablar de diferentes cicatrices y a mí, desde el País Vasco, se me ocurrió que Altsasu podría ser una buena historia que llevar a los escenarios. Este proyecto nace de la voluntad de explorar, a través el teatro, el papel de la memoria en el presente, de la voluntad de restañar heridas, de hablar del perdón, de la reconciliación, de la convivencia y lo que viene a ser nuestro futuro.

Estamos hablando unos hechos que sucedieron en octubre de 2016 ¿Se puede llevar escena un caso como este cuando no ha pasado tanto tiempo? ¿Hace falta distancia o no es necesaria?

Yo creo que el tema está vigente, pero creo que tenemos ahora la distancia suficiente como para poder poner en escena los sucesos acontecidos y ofrecer al espectador la posibilidad de empatizar con diferentes dolores, de exponer estos hechos y de que cada persona pueda también decidir formarse una opinión en relación a cómo queremos avanzar. A pesar de que la distancia es corta porque los chavales todavía están cumpliendo condena creo que era el momento. Además, este espectáculo nace después de una serie que ya se ha realizado y después de un documental, y creo que era el momento para poder poner esa casuística sobre las tablas y ver realmente a dónde nos lleva como sociedad.

Firmas el texto y la dirección, ¿desde qué lugar, con qué punto de vista y con qué mirada abordas este caso en escena?

Está contado desde una mirada amplia. El proceso de documentación ha sido muy largo porque la idea nace en 2018 y los tiempos en el teatro son otros. Hemos trabajado mucho en la documentación, con noticias, imágenes, publicaciones, libros y, por supuesto, con la transcripción del juicio oral. Y nace, en realidad, como una ficción porque es una ficción basada en esos sucesos acontecidos en Altsasu, pero nos hemos tomado algunas licencias para poder dar voz a todas y a todos los protagonistas y para mostrar el dolor de cada una de las partes implicadas y proponer al público ese ejercicio de empatía desde realidades diferentes. Creo que lo importante era exponer el caso y exponer, sobre todo, su problemática ética, filosófica y jurídica. Para mí eso era cicatrizar, que cada persona pueda hablar libremente de lo que ha vivido, dar este espacio de libre debate y, desde el máximo rigor y respeto, hemos dado voz a todas las partes implicadas.

¿Dónde ficcionas?

Sobre todo, en algunas partes que no se han contado en el proceso judicial. Ficciono en las visitas a la cárcel, en las vivencias de los chavales en prisión, en la historia de amor de los guardias civiles con sus parejas, en momentos con las madres de los guardias civiles. Había que mostrar la parte sensible de esas dos partes implicadas, la parte emocional y los dolores de ambas partes. Y también nos hemos tomado una licencia a la hora de trabajar con el proceso judicial y hay testimonios que han sido ligeramente adaptados para mejorar la comprensión o para ganar fluidez en el relato teatral.

¿Hablaste con los jóvenes, con los chicos?

No, no hablé con ellos. En un primer momento me pareció que había dos opciones: hablar con las dos partes o no hablar con ninguna. Sobre todo, lo que yo necesitaba para poder trabajar de una forma rigurosa era el proceso judicial. Conseguí que me pasaran desde la plataforma de padres la transcripción del juicio y sí que hemos tenido alguna comunicación puntual, pero yo he preferido trabajar de forma solitaria para evitar vinculaciones y para que fuera un proceso de escritura tranquilo y limpio.

En la obra le cambias los nombres a los jóvenes implicados en el caso

Sí, porque me parecía que había que preservar la identidad de las personas implicadas.

Pero sus nombres reales están publicados en todos lados

Sí, están publicados en todos los sitios, pero precisamente por eso, para generar esta neutralidad y no ceñirnos al suceso. Evidentemente, todos somos conocedores de lo que ha pasado, pero me parecía que el foco del espectáculo está puesto en la justicia, en cómo funciona la justicia y en qué significa la justicia. Y, más allá de que es un caso muy concreto, también quería universalizarlo de alguna forma y no me parecía relevante poner el nombre de las personas implicadas. Me parecía relevante explicar lo que había acontecido y cómo se ha resuelto después.

¿Hay en esta obra un afán de neutralidad? Yo tengo dudas sobre que eso sea posible desde un punto de vista, una mirada y una posición muy concretas en el proceso de escritura

No es afán de neutralidad, yo diría es imposible e incluso indeseable construir un relato unívoco sobre este caso. Lo que yo creo es que sí se puede llegar a un mínimo de verdad compartida y que esa verdad tiene que pasar, de alguna manera, por deslegitimizar las violencias y, sobre todo, enfrentarnos a algo que yo creo que para todos es compartido, el dolor. Partimos de la base de que hay muchos relatos individuales de cada una de las partes sobre lo sucedido y sobre la violencia en general, y son múltiples y muchas veces irreconciliables, pero tenemos que asumirlo y aceptarlo. Para avanzar en la sociedad futura que queremos tenemos que, por lo menos, poder hablar de ello. Y lo cierto es que hemos tenido un par de espectadores profesionales de las artes escénicas viendo (ensayos de) la obra y todos han dicho que el equilibrio es fantástico. Es verdad que lo que se cuestiona es la condena final, cómo se ha interpretado el Código Penal y cómo se ha interpretado dentro de este la actividad terrorista, y eso es cierto que puede pendular hacia un sitio. Pero la intención no es quedarse con el suceso, sino con el resultado final, y pensar cómo es la justicia en un estado democrático del que todos formamos parte y en el que todos nos podemos ver implicados en un determinado momento.

¿Cómo es la puesta en escena?

Es muy simple, no hay nada prácticamente. Hay dos actrices y dos actores que hacen todo el trabajo. Esa parte de equilibrio del que te hablaba también está ahí porque son los mismos actores los que interpretan a los chavales y a los guardias civiles y van al límite porque tienen que estar absolutamente pegados a cada uno de los personajes. Y es bonito y es duro ver eso. Sobre el escenario no hay nada: tienen 6 banquetas y hay una lámpara que nos sirve para cambiar de espacio, el espacio judicial, el bar y la cárcel. Es un espectáculo duro y seco, no nos vamos a engañar.

En su día, el estreno de la serie de ETB generó polémica, además de ruido político y mediático. ¿Esperas esa reacción con la obra?

Sí, sí, por supuesto, cuento con ello y asumo la responsabilidad de llevar a escena un caso tan polémico y mediático. Espero que, más allá de poner trabas, la gente se anime a verlo para ver si se ha logrado lo que yo he intentado con el corazón: buscar puntos en común, esos sitios a los que podemos asirnos para para construir una sociedad mejor, un mundo más justo, que es la a voluntad del espectáculo. Ojalá que si hay gente que está en desacuerdo lo manifieste, por supuesto, yo estaré encantada de escucharlos y de reflexionar también.

¿Están las familias y los chicos invitados al estreno?

No, no están invitados como tal. Hace unos días, el padre de uno de los chicos me escribió un mail para decirme que pensaban venir y le dije que me parecía estupendo, pero no, no hay una invitación formal.