Comisión de Extranjería, sobre niños apátridas en España: "No puedo saber que has desaparecido si no existes"

La desigualdad, lejos de las fronteras europeas, puede llegar a límites como el no existir, no ser nadie. El contexto, aunque haya concluído en una situación extraordinaria, no lo es tanto: una mujer de Camerún que huye de su país para venir a Europa. Está embarazada. En mitad del viaje, en Argelia, da a luz. Y unos meses después, llega en patera a España con una bebé que no tiene ningún tipo de documentación; ni argelina, ni camerunesa como la de su madre. Tiene 19 meses y no existe legalmente: Es apátrida.

No obstante, un juez de Montilla (Córdoba), Francisco José Ortega Reyes, ha dictado que esta bebé debe ser inscrita en el registro civil. Esto no le otorga la nacionalidad, pero sí una entidad jurídica. En otras palabras, al menos ahora existe y hay un documento que lo acredita. Desde la residencia del Proyecto Ödos pretenden que la niña obtenga la misma nacionalidad que su madre, la camerunesa, aunque se muestran satisfechos con el avance conseguido hasta ahora.

Sin patria ni derechos

Lorena García es diputada, responsable de la Comisión de Extranjería y, junto al fiscal de Córdoba, y otras organizaciones, es una de las responsables de que esto haya sido posible. Por ello ha querido asomarse a La Ventana para contar más acerca de este hecho.

García ha comenzado su intervención explicando en detalle qué ha obtenido la bebé con este dictamen: “El hecho de estar inscrita en un registro le da apertura a los derechos más fundamentales de un menor, como el de una educación, sanidad e incluso ha ser protegida. Si no existes, no eres objeto de ninguna protección. ‘Invisible’ recoge una problemática común de estos niños”. La protección a la que se ha referido la diputada se centra, entre otras cuestiones, en las redes de trata de personas de las que personas como esta madre e hija son objetivo: “No puedo saber que has desaparecido si no existes”.

Este auto, en caso de aceptarse y por tanto permita a esta niña ser inscrita, podría sentar un precedente para casos futuros: “Creo que se utilizará en caso que sean análogos a esta situación”. Por otro lado, también ha comentado el objetivo del Proyecto Odos: “Nació para proteger tanto a esas madres como a esos niños que nacían en tránsito, sin una legislación aplicable”. En este caso concreto, el problema residía en la ausencia total de de una partida de nacimiento o cualquier documento similar que pudiera demostrar que había nacido y quién era su madre: “Ha tenido que haber pruebas de ADN, certificaciones y declaraciones juradas. la fundación ha hecho una labor ardua”.