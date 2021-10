Roberto Sánchez: "Cuanto más tiempo le dedico a la radio, más escribo"

Vuelve a La Ventana un escritor al que nos hace especial ilusión tener a estas horas. El director de Si amanece nos vamos, Roberto Sánchez, acaba de publicar su último thriller ‘Salvarás a mis hijos’, de Roca Editorial. Una segunda parte independiente de ‘Asesinos de series’.

“Siempre pongo el ejemplo del corte del director. Están escritas todas seguidas, Incluida una tercera parte. Imagínate que esto fuera una película y el director piensa ‘Quizá mejor montar primero ‘Salvarás a mis hijos’ y después ‘Asesinos de series’ y después a la gente que quiera saber más se puede explicar con un gran flashback que sería la primera parte”, explica Roberto Sánchez.

Vuelven los detectives Velasco y Benítez

“Sin conflicto no hay trama”, sentencia el escritor. Ese es el motivo por el que la inspectora jefe Velasco y su ayudante, Benítez, tengan un papel tan fundamental. “Con Velasco y Benítez hasta la escena más pobretona se vuelve una ‘X’, siempre te aseguras un empate entre ellos. No es que tengan un conflicto entre ellos, sino que tienen un conflicto con su yo. Velasco con su otra Velasco que es muy diferente la que está en casa, a la que actúa como policía. Y Benítez con su otro Benítez del que además sabemos muy pocas cosas”, relata el escritor.

Aunque el lector de novela policíaca es un lector impaciente y pide el estilo de Agatha Christie, que en sus novelas el muerto ya está en el segundo capítulo, Roberto no lo tiene en cuenta. “Siempre preguntan: ‘¿Qué eres de brújula o de mapa?’ Yo me hago un mapa y lo traiciono por una brújula que va como loca”, explica.

Un escritor de impulso, más que de método como él mismo se define. Quizá por ello le sale más la faceta de escritor en el Ave o en el Metro... “Cuanto más tiempo le dedico a la radio, que ha sido en estos años aquí en ‘La Ventana’ ha sido cuando más he escrito. Escribía sobre todo en el metro. Ahora como no cojo el metro, ya no le dedico tanto tiempo”, cuenta Roberto Sánchez.

El cameo de Benjamín Prado

Dentro de este último libro encontramos un personaje que puede resultar familiar para los que hayan leído a Benjamín Prado y ‘Los casos de Juan Urbano’.

En un momento de la novela, tal y como cuenta Roberto Sánchez: “necesitaba que Benítez se enterara de algo y no sabía quién se lo podía decir, como estaba leyendo ‘Los treinta apellidos’ de Benjamín Prado” le cogió prestado a su protagonista: el profesor de Literatura, Juan Urbano.