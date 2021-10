"Muchas veces toca perder, hay que asimilar que la derrota forma parte de la vida y del juego"

Después de la derrota del FC Barcelona ante el Real Madrid, se produjo una bochornosa imagen. Numerosas personas insultaron al entrenador blaugrana Ronald Koeman a su salida del Camp Nou, zarandearon su coche e incluso le escupieron.

Sique Rodríguez explicó en El Larguero este lunes que el Barça, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana se reunirán para cambiar la seguridad del estadio blaugrana para intentar evitar sucesos tan peligrosos y lamentables como el acontecido el domingo.

El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El Club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 24, 2021

Los analistas de El Larguero censuraron este comportamiento de los aficionados, algo que Axel Torres achaca a la "cultura" en la que estamos inmersos.

"Estamos en una cultura en la que no se soporta la derrota y eso también es algo sobre lo que hay que reflexionar y pensar muy bien", aseguró.

En esta línea, explicó: "No se soporta, no se tolera, no se quiere convivir con ella y cuando aparece la derrota todos buscamos culpables, queremos que pague alguien enseguida y yo creo que esto no debería ser así. Creo que deberíamos tener todos una mayor tolerancia, entender todos que esto es un juego, que para que uno gane, otro tiene que perder, que muchas veces toca perder y que hay que asimilar que la derrota forma parte de la vida y del juego".

"A veces no pierdes por haberlo hecho mal, nunca pierdes por haber querido perder, hay un rival que te puede superar y no significa que haya alguien que tenga que pagar los platos rotos por una derrota", concretó.

📻⚽ @AxelTorres y @ADaimiel analizan el incidente de Koeman a la salida del Camp Nou



🗣️‼️ "Estamos en una cultura en la que no se soporta la derrota. Cuando aparece, todos buscamos culpables y queremos que pague alguien" pic.twitter.com/KYqIY1wWAp — El Larguero (@ellarguero) October 26, 2021

La seguridad en el deporte americano

Por su parte, Antoni Daimiel mencionó cómo afronta la matería de seguridad el deporte americano, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en España.

"En el deporte de élite hay mucho dinero como para tener que tirar al máximo de las fuerzas de seguridad del Estado, o autonómicas o municipales. Fijándome en el deporte de Estados Unidos, veo que las franquicias se ocupan bastante y que las grandes estrellas del deporte se pagan su propia seguridad", argumentó.