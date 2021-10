Impuesto a los milmillonarios

“Impondría un impuesto a los activos no liquidados de individuos con riquezas extraordinarias, a los mil-millonarios... No lo llamaría un impuesto a la riqueza sino un impuesto que permitiría llegar a activos que están en manos de gente extraordinariamente rica y que hoy escapan a la fiscalidad hasta que mueren y desaparecen sus bases imponibles. No es un impuesto a los ricos sino a la riqueza no liquidada de individuos excepcionalmente ricos” Ese es el planteamiento que ha hecho público este fin de semana la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Un nuevo impuesto que, según plantea la Administración Biden, afectaría al 0,0002% de la población estadounidense, a quienes tengan más de mil millones en activos y más de 100 millones de dólares en ingresos durante tres años consecutivos y que permitiría a las arcas públicas ingresar -según sus propios cálculos- 200.000 millones de dólares en una década.

Se trata de una propuesta que respaldan, además, decenas de multimillonarios -a quienes afectaría esta medida- que, apenas hace seis meses, propusieron crear un impuesto a las rentas más altas: 2% de impuesto a quien tenga más de 50 millones, al que se sumaría un 1% adicional para quien tenga más de 1.000 millones. “Tienen una responsabilidad moral, ética y económica de tasar más nuestra riqueza (…) Un impuesto sobre la riqueza permitiría usar esos recursos para combatir el calentamiento climático, mejorar la economía, la Sanidad y para crear igualdad de oportunidades y reforzar nuestras libertades democráticas” señalaban en ese documento.

“Se puede y se debe” establecer un impuesto como este, explica Susana Ruiz, coordinadora de Oxfam Internacional para temas de justicia internacional, en Hora 25 de los Negocios “y desde luego -señala- en un contexto como este, no podemos pensar en afrontar una respuesta a una crisis como la de la pandemia que estamos viviendo sin resolver un problema que durante décadas hemos esquivado”.

“No es una ley ad hoc, pero sí es una ley que tiene la intención de resolver un problema muy grande que hay ahora en países con estos ultrarricos, que consiguen su riqueza con acciones que tienen en empresas que no distribuyen dividendos. Como no distribuyen dividendos, no pagan impuestos sobre esas rentas del ahorro, pero pueden endeudarse a un coste muy bajo porque esas empresas van aumentando su valor durante el tiempo. Entonces, son ultramillonarios que no han estado pagando nada del impuesto del IRPF. Entonces es lógico que en Estados Unidos busquen una solución” señala Ruiz.

En nuestro país, en el año de la pandemia, en 2020, el número de millonarios aumentó hasta niveles récord. Según el informe de Credit Suisse sobre Riqueza Global es la primera vez en la historia que el número de millonarios en nuestro país escala hasta casi 1,150 millones, o lo que es lo mismo, un 3% de los adultos. La proyección, además, es que la cifra siga creciendo porque la compañía estima que el número de adultos millonarios en nuestro país va a crecer casi un 60% hasta 2025: entonces habrá, dicen 1,8 millones.