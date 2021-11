La nueva situación de Ramos con el PSG: "Es bastante duro para el jugador y para el impacto de su fichaje"

El diario francés Le Parisien informó en la noche del domingo la posibilidad de que el Paris Saint Germain rescinda el actual contrato de vinculación entre el club y Sergio Ramos. El defensor español, que todavía no ha debutado con el cuadro parisino, podría estar viviendo sus últimas horas en el equipo.

El periódico afirma que la opción es más que real y más viendo que todavía no ha podido volver a los terrenos de juego. "Internamente la confianza que algunos depositaron en el momento de su fichaje ya no es inquebrantable en el día de hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la orden del día, ya no es ciencia ficción, asegurando el PSG que podría haberse equivocado en su elección".

El análisis de la situación de Sergio Ramos

Andrés Onrubia, corresponsal de la Cadena SER y del diario AS en París era quien adelantaba la noticia en el último tramo de 'Carrusel Deportivo' asegurando que está siendo algo muy duro para el futbolista. Además, advierte: "Si lo publica Le Parisien es porque la información viene desde dentro del club. Es bastante duro para el jugador y para el impacto del fichaje de Sergio Ramos".

El propio Onrubia también informó que en el artículo del diario francés también figura que es una manera de meter presión al jugador. La noticia también dice que están molestos porque Ramos tiene ese ímpetu de volver cuando los médicos le dicen lo contrario.

Antonio Romero y Antón Meana coincidieron en que el entorno del jugador ya sospechaba que esto podía pasar. Este último también informó que este culebrón va a tener muchos capítulos. "Los 'Ramos' están muy nerviosos y eso a Sergio le ha perjudicado. Esto es una jugada más de algo que va a durar muchísimo tiempo".

La contradicción por parte de Le Parisien viene cuando el propio diario ha ido señalando varias fechas para el regreso de Ramos y no se ha producido ninguna. Para Julio Pulido ese dato habla mucho de la credibilidad del medio.

Mario Torrejón, por su parte, advirtió que la rescisión de contrato no es tan fácil en el mundo del fútbol. Además, rompió una flecha en favor del futbolista diciendo que solo han pasado pocos meses lesionado.

El análisis lo cerró Miguel Martín Talavera, quien dijo lo siguiente respecto a la opción de rescisión de contrato: "Lo que está claro es que la situación se ha ido complicando y es muy grave. No sé si el PSG tiene la sensación de que se la han colado. Una cosa que era una dolencia al final nos hemos metido en muchos meses sin poder jugar al fútbol. Yo entiendo el nerviosismo del club".