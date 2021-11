La opinión de Carles Francino

Eduardo Galeano escribió un poema en 1940 donde hablaba de los nadies, a los que presentaba como: “Los hijos de nadie, los dueños de nada, los ningunos, los ninguneados…que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número…”, de ellos decía también Galeano que andan “muriendo la vida; jodidos, rejodidos”. Bueno, han pasado más de 80 años, y como por desgracia algunas cosas no han cambiado, pues igual lo que hay que hacer es adaptar el lenguaje. Y quizá por eso alguien ha inventado un nuevo término para referirse a las víctimas de la desigualdad, la desigualdad de siempre, pero cada vez más profunda; víctimas también de las nuevas formas de explotación, víctimas de la dictadura de las finanzas, de los algoritmos… gentes que no cuentan, que no importan.

Por eso me parece un concepto muy acertado y un gran título para el libro que se presenta hoy en Madrid: ‘Los irrelevantes’. Creo que su autor, Guillermo Abril, justifica con creces una de las funciones básicas del periodismo, que consiste en poner en contacto a los ciudadanos con el mundo en el que viven para tratar de entenderlo; cosa nada sencilla, por cierto, en esta jungla global donde las prisas, la codicia, la impostura y las mentiras diluyen cada vez más las responsabilidades.