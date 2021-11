Iraola: "Falcao nos ha facilitado mucho las cosas: no ha pedido un trato diferencial"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, explicó en El Larguero cómo afrontan el próximo encuentro liguero contra el Real Madrid durante el buen momento del equipo de Vallecas.

El técnico vasco destacó la actitud del nuevo gran fichaje de la temporada: Radamel Falcao. "Nos ha facilitado mucho las cosas. Cuando llega un jugador con su CV a veces es difícil, pero él nos lo ha puesto muy fácil: no ha pedido un trato diferencial. Es un jugador que le gusta mucho el juego: pide vídeos del portero, de los rivales... Le gusta tener mucha información. Y nosotros encantados", comenzó a explicar. "El futbolista generalmente quiere saber: creo que tienen peor fama de lo que luego son", añadió.

"No hablé con Koeman tras el partido"

La derrota contra el Rayo Vallecano fue la sentencia definitiva de Ronald Koeman. Tras el partido, ambos técnicos simplemente se saludaron. "Nos saludamos antes y después con un saludo cordial. A mí sí me gusta dar el saludo. Con el chacho Coudet me quedé hasta dentro hablando. Son circunstancias del partido, aunque entiendo que el que ha perdido no quiera hablar", explicó.

Sobre la futura llegada de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona, Iraola afirmó que "está convencido de que le irá genial". "No tengo ninguna duda de su capacidad como entrenador, como jugador ya era prácticamente un entrenador en el campo. Entiende la filosofía", señaló.

"¿Si cuesta más llamar a la Selección a alguien del Rayo? Siempre ha sido así"

Sobre Luis Enrique y su próxima lista, Iraola dijo que "no iba a juzgar nada porque está haciendo una labor sensacional". Respecto a si le sorprende que no haya llamado a nadie del Rayo y si es más difícil llamar a los jugadores de equipos modestos, Iraola dijo: "Hay una competencia brutal: el hecho de que me estés haciendo esta pregunta es que estamos haciendo las cosas bien. ¿Si cuesta más? Siempre ha sido así. Lo que hagas en un club grande siempre tiene mayor repercusión".

Sobre si se ve como técnico del Athletic en algún momento, Iraola fue contundente. "Si te digo la verdad, el Rayo y el Athletic no tienen por qué coincidir. Ahora mismo tenemos un entrenador espectacular, Marcelino, y yo tengo que hacer mi labor en el Rayo. El día de mañana, dios dirá".

"Con el fichaje de Mariano no tuve mucha información"

Mariano, delantero del Real Madrid, fue uno de los nombres que sondeó el Rayo durante el mercado de fichajes. No obstante, nunca llegó a suceder. Sobre ello, Iraola dijo: "Personalmente, no tuve mucha información. El presidente y el director deportivo estaban en el último momento y les dije 'a ver, contadme un poco'. ¿Desaprovechado? El otro día jugó su primer partido y estuvo bien, pero desconozco cómo entrena. Evidentemente tiene una competencia bestial".

Sobre Benzema y Vinicius, dos de los jugadores más protagonistas esta temporada y sus próximos rivales. "Los dos son de élite mundial. Quizá Vinicius es más desequilibrante por sí mismo y Benzema necesita más de la asociación. Son dos jugadores en etapas distintas".