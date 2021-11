Xavier Vidal-Folch

¿Vamos mejor o peor? Parece que esta semana hemos pasado de una dinámica de sustos saltarines de tiovivo a otra de mayor estabilidad. El cambio de rasante llega sobre todo con el acuerdo parlamentario para tramitar el presupuesto. No todavía para su aprobación final. En tiempos de menor polarización e inquina en la escena política esto habría sido una gran noticia. Casi todos lo habrían celebrado. No es así, ahora. Pero también se comprende el roer de uñas de los perdedores: la probabilidad de que el presupuesto llegue a buen puerto supondría la continuidad del Gobierno de coalición. Hasta agotar la legislatura, quizá para principios de 2024. Y por tanto aleja la perspectiva de que la Moncloa cambie de inquilino. La cuestión clave es si gozar de presupuesto será bueno o no para el país. En principio debería serlo. Depende de si el debate de enmiendas logra mejorarlo y ajustarlo a la nueva (y cambiante) realidad económica, o lo empeora. También parece prometer más estabilidad el acuerdo interno del Ejecutivo sobre la reforma laboral. Produce urticaria la múltiple retórica fácil sobre este asunto. Pero ahora las partes empiezan a poner un hilo común en la aguja. Y además, acabamos la semana con los precios de la luz bajando. Permitámonos un alivio al menos de fin de semana. Ya llegarán los sobresaltos. Porque si algo hemos aprendido desde 2008 es que las crisis, como la energía, ni se crean ni se destruyen. Se transforman.