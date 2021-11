Jordi Cruz: "Echo de menos contar a mis padres cómo me va la vida"

Jordi Cruz (Barcelona, 1976) elige 'El desvinculao' como seudónimo para esta conversación con Mara Torres que comienza en la habitación de su infancia en la que predijo su futuro cuando se convertía en presentador de televisión antes de ir al colegio: "Pegaba cartulinas en las paredes como si fueran cámaras y paneles con premios y me imaginaba que tenía un formato en el que la gente llamaba para concursar".

El gatopardo ha reconocido a Mara Torres que en esa misma habitación también hacía sus conciertos como si fuera Mecano: "Maquinaba el plan para quedarme en casa como si estuviera malo y cuando mis padres se iban a trabajar yo ya tenía montado el escenario, unas veces hacía de Ana, otras de José María y otras veces de Nacho", recuerda.

Con 19 años firmó su primer contrato para Club Disney y dos años después se convirtió en uno de los presentadores más famosos de España con Art Attack, el programa de manualidades que grababa durante 15 días en Inglaterra y con el que llenó estadios de fútbol superando a Coldplay. Jordi Cruz recogerá todas estas experiencias en 'Mejor no te lo creas', el libro que publicará en marzo de 2022: "Cuando firmé ese primer contrato, mi padre me dijo «disfruta de todo esto, pero no te lo creas, por que si te lo crees, a lo mejor te pierdes de disfrutar de esta experiencia» y no me he creído todo lo que me ha pasado", explica.

Jordi Cruz termina esta conversación a la luz del faro acompañado de sus padres mientras suena 'Forever Young': "Ahora que ya no están, echo de menos contarles cómo me va la vida".