'Way down', un atraco perfecto gracias a Iniesta

Cuando se empezó a rodar ‘Way down', la banda de La Casa de Papel aún no había asaltado el Banco de España ni Amenábar había hecho una serie sobre un antiguo tesoro submarino. “Es cierto que hay esta coincidencia, por algo será, es muy curioso y no deja de sorprenderme. Cada una de las propuestas tiene su personalidad y solo tienen esa coincidencia temática básica”, admite Jaume Balagueró, encargado de dirigir la nueva superproducción de Telecinco que se ha estrenado antes en otros países y ahora al final llega a las salas españolas tras más de un año metida en un cajón.

El proyecto lleva perfilándose más de 10 años y en él han participado hasta cinco guionistas. La idea inicial partía de un atraco al Banco de España, a su cámara acorazada, una de las obras de ingeniería más misteriosas y secretas. “Me enamoró el proyecto y además me parecía un concepto maravilloso y divertido. Es una película de un género que a mí me encanta, el de atracos, con suspense, tensión y sorpresas. Y lo que la hace especial es esa mezcla con el fútbol. El único momento en que el Banco de España es vulnerable es durante la celebración del Mundial”, explica el realizador.

Un thriller clásico de atracos ambientado en el verano de 2010, en un Madrid eufórico por la celebración del Mundial que ganaría España. Los ladrones encuentran el momento perfecto, los 90 minutos, que luego serían 120, que dura la final para intentar entrar al Banco de España. Antes de todo eso, una tripulación especializada en la búsqueda de pecios ha encontrado un tesoro que el Estado español ha confiscado y el jefe de esa compañía decide recuperarlo reuniendo a una banda de élite. Ese jefe es el actor Liam Cunningham, rostro conocido por interpretar a lord Davos en ‘Juego de Tronos’.

Ahí entra en escena el popular Freddie Highmore, joven actor famoso por sus papeles en ‘Bates Motel’ y especialmente en la serie ‘The good doctor’. El británico, que estudió español en la universidad y pasó una temporada en Madrid, interpreta a un brillante ingeniero recién licenciado que quiere hacer algo útil por la humanidad y acaba asumiendo el reto de resolver el misterio de la cámara acorazada en este atraco. “Lo más importante para el personaje es el viaje emocional, es la parte que trabajé con el director, y la relación con todo ese equipo. Para mí, por suerte, con la acción gracias que no soy un profesional y podía ser realmente malo”, bromea el actor sobre la evolución de su personaje en el filme, donde tiene que asumir escenas de acción determinantes.

Le acompañan en ese equipo Astrid Bergès-Frisbey, una ladrona con conocimientos de arte, Sam Riley, un exoficial experto en acción, el alemán Axel Stein, el hacker que vuelve locas las cámaras, y Luis Tosar, el hombre que consigue todos los aparatos que necesiten. “No cambia mucho trabajar en una superproducción, en mi caso más por trabajar en inglés y entenderte con todo el reparto, pero fuera de eso la mecánica para un actor es la misma”, confiesa el actor español.

El bando ‘oficial’ lo encabeza José Coronado, jefe de seguridad del Banco de España con malas pulgas, tan atento a cada movimiento como harto de las celebraciones de los aficionados al fútbol en Cibeles. Sin usar drones y con espectaculares planos aéreos en helicóptero, Madrid se convierte en un personaje más de la película. “Queríamos que Madrid fuera presentada como es realmente, con su identidad, pero también con lo que a veces no se muestra tanto, una capital europea monumental con una arquitectura emblemática y una potencia visual muy grande. Madrid deslumbra realmente”, cuenta Balagueró, cuyo equipo logró cerrar toda esa parte del centro de la capital para recrear las celebraciones del Mundial con más de 1.000 extras. “Además es una máquina promocional, los americanos han vendido su país y sus ciudades en todo el planeta a base de hacer películas. A nosotros todavía nos cuesta asumirlo, está bien que exportemos nuestras historias porque nuestra cultura es variada”, remata Tosar.

La cinta sigue una fórmula clásica, dosificando la información, con giros que van desentrañando el plan y preparando al espectador para la acción. Las escenas por la cámara acorazada -que en realidad no se inunda ante una hipotética quiebra de la seguridad- y por los tejados de Madrid elevan este thriller de gran presupuesto. “El reto de la película no era tanto en el aspecto físico, sino todas las distintas localizaciones, es inusual moverte de set a set cada día, muchas veces no teníamos ni tiempo, o la semana que rodamos las escenas del agua. Yo a veces era una mujer italiana experta en arte y al momento había cambiado de ropa para ser una ladrona corriente, pero todos esos cambios de vestuario te ayudan como actor a mantener la tensión”, recuerda Astrid Bergès-Frisbey, actriz franco-española, de este blockbuster internacional y muy español que, con la maquinaria promocional de Mediaset, espera llevar a mucha gente a las salas.