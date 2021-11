Carmelo Gómez: "Este es un oficio jodido"

'Lorca era fundamentalmente frágil, pero la fortaleza la tenía en la capacidad de entender la vida. Él quería ser querido y era el centro de todas las fiestas porque tenía la alegría dentro", dice Carmelo Gómez.

Y habla con conocimiento de causa, ya que lleva tres años estudiando al poeta y representando el espectáculo 'A vueltas con Lorca', que llegará este fin de semana a Pontevedra y pasará por Teruel y Madrid durante el mes de noviembre.

Un proyecto que, según nos ha contado, le ha reconciliado con su trabajo: "Este es un oficio jodido y está maltratado. Yo nunca he considerado que debía haber sido tan maltratado después de muchos años dedicado a esto, tanto al cine como al teatro, pero me subo al escenario y se me olvida". Y nos ha recitado uno de sus poemas, el que le introdujo en la poesía de Federico:

"Bajo el agua

siguen las palabras.

Sobre el agua

una luna redonda

se baña,

dando envidia a la otra

¡tan alta!

En la orilla,

un niño,

ve las lunas y dice:

¡Noche; toca los platillos!"