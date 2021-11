"Héroe del pueblo": Enrique Santiago revela cómo salvó la vida a un niño en el foso de los hipopótamos del zoo

Aimar Bretos ha entrevistado este miércoles en Hora 25 al secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, con motivo del centenario de la formación. Una charla en el que el político ha hablado tratado sobre su responsabilidad al frente "del partido que más ha hacho por la democracia" y también sobre otros temas como su experiencia al frente de la secretaría de Estado para la Agenda 2030.

De cara al final de la entrevista, el director de Hora 25 le ha preguntado a su invitado acerca de una anécdota que protagonizó hace ya varios años en el zoo de Madrid. Una anécdota que llegaba a sus oídos gracias al también político Pablo Iglesias, quien le pidió a Aimar Bretos que le preguntara acerca de la anécdota que protagonizó junto a un niño pequeño en el zoo de Madrid tras la emisión de El Ágora celebrado el pasado lunes.

Enrique Santiago explica cómo salvó la vida de un niño en el zoo de Madrid

Por esa misma razón, y ante la insistencia tanto de Pablo Iglesias como de Aimar Bretos, Santiago ha explicado la historia de cómo salvó la vida de un niño del foso de los hipopótamos en el zoo de Madrid: "Yo estaba en el zoo viendo a los hipopótamos y vi como unos papás cogían a un niño muy chiquito de dos o tres años y lo ponían encima de la valla". Algo que sorprendió considerablemente al político, quien no daba crédito a que pusieran al niño ahí arriba.

El secretario general del PCE @EnriqueSantiago héroe del pueblo y del zoo de Madrid 👇🏻 pic.twitter.com/k5t831adz2 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 10, 2021

Tras poner al niño sobre la valla, estos comenzaron a regañarle. Dado que era demasiado pequeño como para poder defenderse, el pequeño comenzó a dar un paso atrás cada vez que le echaban algo en cara. Una situación que horrorizaba a Enrique Santiago, que vio cómo el niño acabó cayéndose al foso de los hipopótamos. Y, sin pensárselo dos veces, el secretario general del PCE decidió meterse en el foso para sacarle: "No sé cómo se me ocurrió".

Después de tirarse al foso, el político consiguió agarrar al niño y sacarlo de allí rápidamente. Sin embargo, Enrique Santiago fue incapaz de salir de allí: "El problema es que luego yo no salía y los hipopótamos nadan muy rápido. Por suerte, dos jóvenes que estaban en las inmediaciones consiguieron sacarle ante la atenta mirada de los animales: "Uno se tiró al suelo y el otro le agarró de las piernas. De esta manera, yo me pude agarrar al brazo de uno de ellos y me sacaron".

A pesar de que reconoce que los hipopótamos parecen muy torpes en tierra, Enrique Santiago asegura que impresionan cuando están en el agua. De hecho, y después de vivir aquella experiencia, asegura que de haberlo pensado jamás se habría tirado al estanque. Sin embargo, el político acabó metiéndose en el foso para salvar al pequeño. Una historia celebrada por el propio Pablo Iglesias en redes sociales, quien se refería a su compañero y mentor como "héroe del pueblo y del zoo de Madrid".