"Me compré una casa de 500.000 euros sin tener el dinero"

Patricia y José Miguel vivían absorbidos por las compras. Ella compraba ropa. Él, la última moda en electrónica. Ambos eran compradores compulsivos. Una adicción que afecta a más del 17% de la población española, según un modelo de cálculo de la Universidad de Valencia.

En la mayoría de los casos, la adicción por las compras se desarrolla a raíz de otra adicción. José Miguel era adicto al juego. Patricia sufría depresión y bebía. "Es un verdadero infierno, nos da satisfacción los cinco minutos que hemos comprado. Es un subidón que te dura cinco minutos, pero es peor la caída", asegura José Miguel. Ambos compraban compulsivamente. Sin control. Gastando dinero que ni siquiera tenían. "Sacaba dinero de la cuenta de mi madre y de la de mi hijo. No podía parar", recuerda Patricia. José Miguel, incluso, llegó a comprar una casa por valor de 500.000 euros. "No los tenía", confiesa.

Mientras ellos gastaban todos sus ahorros, sus familias eran completamente ajenas. Para ellos, las compras se percibían como una actividad de ocio más. José Miguel lo justificaba todo diciendo que eran "regalos de amigos". "Yo les decía que todo eran regalos de amigos". Hasta que un día fueron conscientes de que tenían que parar. "Un día mezclé todo, bebí y compré. Hice una compra grande, de 600 euros, y supe que esto tenía que acabar. No podía más", recuerda Patricia. José Miguel se quedó sin dinero. Fue entonces cuando su familia descubrió que era comprador compulsivo. "Tuve que elegir entre mi familia o las compras. Lo tuve claro. Solo quería recuperar a mi familia", explica.

Ambos recurrieron a fundaciones como 'Hay Salida', UNAD (Red de Atención a las Adicciones) o Amalajer para rehabilitarse y aprender a llevar una relación sana con las compras. También lo hicieron sus familiares, pues un punto clave en la terapia es los familiares entiendan lo que sufren los enfermos y no estigmatizarlos por ello, según explica Susana Jiménez, responsable de la Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. "No sé si alguien es capaz de entenderlo si no te ha pasado. Que necesites tanto una cosa, que no la quieres para nada, pero tú crees que sí, que es lo que más deseas del mundo y necesitas tenerla en tu poder".

José Luis Rabadán, médico experto en adicciones de UNAD, explica que la compra compulsiva se produce cuando esta "deja de ser una actividad lúdica para convertirse en una necesidad". Además, resalta que el objetivo de la terapia no es la abstinencia, sino la reeducación de la conducta. "La persona tiene que seguir comprando durante el resto de su vida", aclara.

Paloma Merello, profesora de la Universidad de Valencia, ha desarrollado un modelo matemático que calcula el número de personas en España que sufren este problema y los clasifica en compradores normales, sobrecompradores y compradores adictos. Según su último estudio, de 2019, los adictos suponen el 18% de la población española.

Esta cifra se explica debido a que la mayoría de personas acaba comprando por impulsos. "La mayoría de las personas no deciden en casa lo que van a comprar y luego lo compran, sino que entran a los centros comerciales, tienen el impulso y lo compran. El 70% de las compras que hace un consumidor medio son realmente compras impulsivas" , explica Javier Garcés, experto en psicología del consumo. Por ello, lo "ideal", según Garcés, es llevar un estilo de vida "austero" que evite caer en adicciones.

Patricia y José Miguel ya están rehabilitados. Aseguran que todo ha sido gracias a la terapia y a su trabajo personal. Afirman sentirse mejor, haber controlado sus impulsos. Pero, confiesan, sentir "vértigo" cada vez que tienen que enfrentarse a las compras.