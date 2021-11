Joaquín Estefanía

El patrón oro del Estado de Bienestar. La sanidad pública es el patrón oro del Estado de Bienestar por delante de la educación, los cuidados, las pensiones, el seguro de desempleo o la negociación colectiva. La salud es lo primero. Sin ella, lo demás funciona peor o simplemente no funciona. Las listas de espera en la sanidad pública están matando el sistema. Eternas listas de espera para ver al especialista, para hacerse las pruebas diagnósticas o para operarse. Se necesita un plan especial y muy urgente para limitar esas esperas que angustian a los ciudadanos basado en la utilización de todos los recursos públicos de manera intensiva. No es esto precisamente lo que estamos viendo en algunas comunidades autónomas que limitan esos recursos haciendo demagogia con los impuestos. Empezando por los centros de salud primaria muchas veces colapsados y de su servicio de urgencia para los fines de semana y para las noches, en ocasiones cerrados. A veces la cita se demora más de dos semanas, lo que empeora la situación. Si la sanidad no funciona, los niveles de desafección estallan.