PSOE y Podemos se van a tragar en bandeja de plata un sapo del PP

Hoy conoceremos el resultado de la votación en el Congreso que tiene que refrendar a los cuatro candidatos para el Tribunal Constitucional, entre ellos Enrique Arnaldo, y PSOE y Unidas Podemos se van a tragar el sapo que en bandeja de plata les ha servido el Partido Popular.

Arnaldo, con un currículum plagado de incompatibilidades y con su nombre vinculado a algunos de los grandes sumarios de corrupción en este país, salvo rebelión de última hora, se convertirá en magistrado del Constitucional. Y la explicación que dan los que le van a votar con la nariz tapada es que hay que salvar el acuerdo con el Partido Popular, para poder desbloquear la renovación del Poder Judicial. No deja de ser curioso que en el momento en el que los dos principales partidos, PP y PSOE, están más distanciados, y la última prueba es el pleno del Congreso de ayer, llega el acuerdo. Aunque siguen sin respuesta, todavía dos preguntas que ayer dejábamos en el aire durante el abierto. ¿Tiene garantías el PSOE de que la aceptación de Arnaldo supone el desbloqueo de la renovación del Poder Judicial? ¿Tiene garantías de que en esta renovación, cuando se produzca, el PP no les va a colar otro Arnaldo? Porque si es así, y siguiendo la misma lógica, se van a tener que volver a tapar la nariz para preservar el acuerdo.

¿Y el PP? Pues el PP feliz, porque ellos no tienen ningún problema con la erosión de las instituciones. Ellos no se sonrojan promoviendo a personajes de dudosa trayectoria para puestos de responsabilidad, recuerden que son un partido condenado por corrupción, así que lo de Arnaldo, no solo lo ven normal, sino que además les sirve para desgastar a los partidos del Gobierno, sobre los que está estos días el foco. Pero hay una manera de que la atención vuelva al PP, decir no a Arnaldo, señalar a Pablo Casado y obligarle a respetar las reglas básicas de la democracia. Entre ellas salvaguardar y proteger las instituciones.

Ayer, como argumento para el voto afirmativo de Arnaldo, decía Pedro Sánchez, y repetían otros miembros de la izquierda, que el candidato no les gusta, pero que peor es no llegar a acuerdos. Un matiz, esto no va de que te guste o no te guste algo o alguien, esto puede ser, incluso, subjetivo. Esto va de que la mochila que Enrique Arnaldo va a llevar al Constitucional va cargada de corrupción.