Si el Congreso tiene que examinar a los candidatos y los aprueba siempre, ¿de qué sirve?

El Congreso ratificará este viernes su acuerdo sobre los magistrados pese a que varios partidos admiten que Arnaldo no es el candidato idóneo. La verdad es que hay mecanismos que contempla la ley para determinar si un candidato es idóneo o no. Y Enrique Arnaldo superó ese trámite. A partir de este caso, nos preguntamos por la función del Congreso como órgano que fiscaliza. Según la Constitución, el poder legislativo es el que controla. ¿Lo hace? ¿Y quién controla a quien tiene que controlar? ¿Alguna vez la cámara ha tumbado un acuerdo que hubiesen alcanzado los partidos?

Agustín Conde fue noticia y les contamos en la SER que, mientras era diputado del PP, no declaró al Congreso ni su empresa ni que asesoraba a una inmobiliaria. Aquello fue en 2015 y abrió un debate. En teoría, los diputados sólo pueden ser eso y nada más, pero el Congreso les autoriza compatibilidades. Lo hace en una comisión cerrada. En votaciones secretas. A raíz de aquel caso, se planteó que el congreso vigilara y sancionara a los parlamentarios que ocultasen actividades, pero Jesús Posada contestó que la cámara que él presidía no era la policía.

Esto no es la inquisición, añadió el diputado Pere Macías. Eso con los diputados. Con los letrados de las cortes, el reglamento tampoco permite que asesoren a otros parlamentos. Contó El País que eso fue precisamente lo que hizo Enrique Arnaldo desde su despacho privado. Pero no hay controles. Y así, Arnaldo pudo comparecer la semana pasada en la comisión de nombramientos.

Vayamos a esa comisión. Se creó en el año 2000 para controlar si el candidato a un puesto institucional es idóneo o no. En teoría, es un examen. Como los que hacen en Europa. Pero no constan casos en que ese examen lo haya suspendido nadie. Allí se va a aprobar. La oposición se queja de que todo es un pasteleo, que se observa en las preguntas fáciles.

Que a menudo no son ni preguntas. Hubo una vez en que la comisión de nombramientos frenó nombramientos, pero fue porque esos aspirantes a presidir RTVE no se presentaron. Y hubo otra vez en que el Senado, no el Congreso, tumbó a dos candidatos para convertirse en magistrados al Constitucional. Es llamativo esto: esos candidatos fueron Juan Carlos Campo y Enrique López. Luego serían ministro por el PSOE y responsable de justicia del PP. ¿Les tumbaron por afinidades? No. Les tumbaron porque no cumplían el requisito de tener 15 años de experiencia en la judicatura.