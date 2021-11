La opinión de Carles Francino

Ya sé que hemos dicho en multitud de ocasiones que Twitter parece, a veces, la barra de un bar a las cuatro de la mañana, con todos borrachos. Y que en esos casos la mejor estrategia frente a los que enmierdan la red sería no hacerles ni puñetero caso. Pero hay episodios, casos concretos que yo creo, aún a riesgo de equivocarme, que no deberían dejarse pasar como si tal cosa. Por ejemplo, lo que le ha ocurrido a Broncano esta semana. David Broncano, por si alguien no lo conoce, es un cómico de mucho éxito, que está los fines de semanas con Javier del Pino en “A Vivir que son dos días” y cada noche en televisión, en Movistar+, con un programa que se llama “La Resistencia”. Vale. Hace unos días montaron un scketch satírico sobre los colegios y los modelos educativos… digamos, alternativos, un poco hippies… Era una parodia que terminaba con un supuesto alumno subiéndose al escenario y tirando objetos a los presentadores. se rieron mucho, que es lo que suele pasar en “La Resistencia” y a otra cosa, mariposa, ¿no?

Pues no, alguna mente…iba a decir privilegiada…no, alguien con muy mala sangre, porque hay que tener mala sangre, colgó un montaje en Twitter donde aparecía sobreimpresa la noticia de la niña que murió atropellada a las puertas de un colegio de Madrid…y Broncando partiéndose de la risa. El montaje venía acompañado del siguiente mensaje: “Este scketch burlándose de la trágica muerte accidental de una niña en un colegio católico, además de ser vomitivo, muestra el odio atávico y desalmado de los rojos al cristianismo”.

Claro, ahí ya se huele lo que hay detrás de todo, porque además es un eurodiputado de Vox, Herman Terscht, y también el exportavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, los que le dan bola a la falsa noticia y la emprenden con el pobre Broncano, que ha pillado un cabreo del catorce, y con toda la razón. Porque ayer incluso fue trending topic durante varias horas; o sea que el impacto no ha sido poca cosa. Un señalamiento, una persecución de manual por parte de la ultraderecha: eliges a alguien, lo conviertes en símbolo de una ideología…y leña al mono. ¡Ah, bueno! y para acabar de arreglarlo, para rematar la jugada, en un gesto que yo, sinceramente, no alcanzo a entender -debo ser muy lerdo- Movistar ha hecho público un comunicado pidiendo disculpas “por si alguien se ha sentido ofendido”. O sea, disculpas por un bulo lanzado por otros. Definitivamente, no vamos bien