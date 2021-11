Ricardinho: "Es mejor decidir cuándo decir adiós que dejar que un día te abandonen"

Ricardo Filipe da Silva Braga, más conocido como Ricardinho estuvo en los micrófonos de la SER, concretamente en el último tramo de Carrusel Deportivo con Yago de Vega después de decir adiós a la selección portuguesa, con la que hace apenas un mes se proclamó campeón del mundo. El seis veces elegido como mejor jugador del mundo aseguró que "esta página del fútbol sala se ha cerrado de la mejor manera posible", en referencia al levantamiento del cetro mundial.

Calificada por él mismo en el acto de despedida de la Seleçao, esta es "la decisión más difícil de su carrera deportiva". Ricardinho asegura en Carrusel Deportivo que ha sido una decisión "pensada", pero que eso no quita que duela este momento. Las razones de su adiós radican en "el cansancio acumulado de muchos años", ya que prefiere decidir el su adiós antes de que ver "cómo te abandonan".

A pesar de llevar bien la presión su selección, 'O Mágico' admitió en esta entrevista haberse sentido identificado con Simone Biles, respecto al tema psicológico: "Es un poco tabú, algo que la gente no le gusta hablar mucho. Creen que es una enfermedad y yo no lo veo así (...) En mi caso, no he visto ningún torneo en el que la gente no quisiese que fuese el mejor", aseguró.

El pasado Mundial celebrado hace ahora un mes ha sido el broche final perfecto para Ricardinho. Con más presión que nunca y siendo consciente que sería su último capítulo con la selección portuguesa, no pudo contener las lágrimas al levantar el Mundial: "Sabía que era la oportunidad de mi vida. Hace seis meses estaba en una camilla de hospital no sabiendo si podría estar jugando ese Mundial y poder jugar ese partido, y después ver cómo acabó y el final que he tenido, ni en mis sueños podía pensarlo", apuntó feliz.

Con su adiós, Ricardinho ha hecho públicas todas las muestras de cariño que le han llegado en su homenaje. Entrenadores, presidentes, jugadores... multitud de personalidades que se han acordado de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el fútbol sala. 'O Mágico' podrá despedirse en un último partido en su casa, en Valbom (muy cercana a Oporto) donde habrá un momento mágico: el entrar con sus dos hijos a la pista.

Sin un adiós oficial en cuanto a clubes, Ricardinho afirmó que su papel ahora en el terreno nacional es el de embajador y "hasta diciembre" seguirá en ACCES París. Ha admitido algunas ofertas de otros equipos sin entrar en detalle y sin querer traicionar a nadie, solamente juega en un club por país, una máxima que mantendrá hasta los "39 o 40 años".