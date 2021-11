Pablo Páez, padre de Gavi: "Lo mejor que tiene él es que parece que está jugando en la calle con el balón"

Gavi fue uno de los grandes nombres propios de la victoria de España ante Suecia. Los de Luis Enrique consiguieron la clasificación al Mundial de Qatar 2022 gracias a un gol de Álvaro Morata. Tras el partido en La Cartuja, Pablo Páez, padre de Gavi, pasó por Carrusel Deportivo para explicar cómo vivió la victoria".

"Los vellos de punta. Encima así en casa, eso nunca se olvida. En el fútbol no tiene nada que ver la edad, con lo que eres capaz de hacer. Él lo ha demostrado. Muy contento. España tiene mucho nivel tanto los que han ido como los que no", comenzó a explicar.

Respecto a qué le dicen sus padres para que el joven jugador tenga los pies en el suelo, Páez dijo que: "Le he dicho que siga así disfrutando". "Lo mejor que tiene él es que parece que está jugando en la calle con el balón. Sigue disfrutando, no se ha cansado nunca, no se pone nervioso... Es su pasión", añadió.

"No olvides nunca que eres de tu pueblo y no te creas nunca nada"

"Su madre y yo siempre le hemos dicho lo mismo: sé quien tú eres y no te creas nunca nadie más. No olvides nunca que eres de tu pueblo y no te creas nunca nada. No hace falta decírselo porque viene de una familia normal, que no es futbolero", narró.

"Él ha salido así. El día que no quiera jugar al fútbol, que lo diga, pero creo que va a ser tarde. Hoy ha sido un día para enmarcar. La gente coreando el nombre, España ha ganado, no se olvida... Han venido los abuelos, los sobrinos, los primos... Toda la familia", conlcuyó.