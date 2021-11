El porno de Alfonso XIII, Diana y el fantasma de Ana Bolena: la ficción disecciona las monarquías

Uno de los debates culturales del momento es el de si funciona o no la cultura del esfuerzo. Por eso las propuestas culturales que tenemos en esta Hora Extra reflexionan sobre ello. Hay dos monarcas que protagonizan dos ficciones diferentes, para los que el esfuerzo es heredado, Alfonso XIII, el abuelo del Rey Emérito, protagonista de uno de los etrenos teatrales de la semana. Alfonso el Africano es una sátira del reinado de este Borbón. Un país, España, en un tiempo, a principios del siglo XX, con un profundo malestar social. El pueblo manifestándose contra la corrupción y los Borbones, la Guerra de África, Cataluña.

La compañía Club Caníbal retrata a este rey y su tiempo en Alfonso el Africano. Entrevistamos a Chiqui Carabante y Font García, creadores junto a Vito Sanz y Juan Vinuesa de este espectáculo muy loco, con un cartel fucsia y que se centra en la figura de Alfonso XIII, mecenas del cine porno.

Lady Di fue un icono que reflotó la monarquía británica en horas bajas, pero que le dio a la reina los peores dolores de cabeza. La ficción británica no tiene problemas en ahondar en la vida de la princesa de Gales y en retratar a la casa real, sus dinámicas y sus torpezas. Lo hizo en The Crown, una de las mejores series de todos los tiempos y ahora lo hace en Spencer. Es una película que dirige el chileno Pablo Larraín, un director experto en explicar a un país a través de un símbolo.

La otra cara de la moneda la representan esos que no han nacido en un palacio, sino en un barrio de las afueras de cualquier ciudad española, como los personajes que ha creado Vicente Monroy para su novela Los Alpes marítimos. Es una de las entregas de Los episodios nacionales de nuestro tiempo que está editando Lengua de Trapo: un conjunto de autores jóvenes que indagan en las claves del presente de España.

Una novela sobre la meritocracia, la falta de expectativas de toda una generación millennial ambientada en medio de los atentados de las ramblas en Barcelona en 2017. La novela de Vicente Monroy recuerda a Cardo, una de las series españolas del año. Contada por Ana Rujas y Claudia Costafreda es un retrato del barrio, de las expectativas, de la cultura del esfuerzo y de la obsesión por el cuerpo.

La semana nos deja más recomendaciones literarias, como lo nuevo de Yasmina Reza, que se ríe de los selfies en Auschwitz en su nueva novela, Serge. La escritora francesa, nacida en el seno de una familia de ascendencia judía que se asentó en París, remueve los cimientos del pasado, la memoria y los enfrenta con la sociedad actual. Una historia cargada de humor negro protagonizada por tres hermanos judíos, enmarcada entre el fallecimiento de su madre y una visita al campo de exterminio de Auschwitz. "Es importante mantenerse siempre frívolo", decía la escritora en una rueda de prensa.

La novela indaga en cuestiones como la familia, la enfermedad y los estragos del paso del tiempo, la relación entre generaciones o las expectativas de la vida, mientras pone en duda la palabra memoria, preguntándose si se pueden recordar las cosas que no se han vivido, como sugieren quienes defienden la memoria histórica. "En Francia hay ahora mismo una especie de delirio de lo conmemorativo, una obligación de perpetuar la memoria que me parece contraproducente porque no va vinculada a un esfuerzo de reflexión", explica la escritora.

Manolita del Arco fue la mujer que más años pasó en las cárceles del franquismo. Entró en ella después de un tiempo frenético en la clandestinidad, tratando de recomponer la oposición a la dictadura tras el final de la guerra civil. Ahora su hijo, el escritor Miguel Martínez del Arco cuenta su historia, olvidada como la de tantas mujeres, en una novela titulada Memoria del frío, El libro quiere reivindica a las mujeres víctimas del régimen franquista, luchadoras por la libertad y el feminismo y también mostrar que la parte más dura de la represión franquista también se vivió al final de la dictadura, en los ochenta, con el abuso incluso a los hijos de estas presas.

Vuelve el primer escritor negro y africano en lograr el Nobel de Literatura tras casi cincuenta años sin publicar ficción. Crónicas desde el país de la gente más feliz de la tierra es una sátira política sobre la corrupción en forma de novela de misterio en una Nigeria imaginaria. "Tengo que decir que estoy muy feliz de que el Nobel haya vuelto a mi continente, que ha sido bastante discriminado en la historia de los Nobel. Creo que las Academias occidentales han ido educándose sobre la riqueza cultural, no solo literaria, del continente africano y deben hacerlo todavía más", decía el escritor.