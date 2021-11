Velasco Carballo: "Cuanto más ha intervenido, más se ha destrozado el VAR y las críticas se han multiplicado"

Velasco Carballo deja de ser el presidente del Comité Técnico de Árbitros. El colegiado pasó por El Larguero para charlar con Manu Carreño e Iturralde González sobre su futuro profesional: asesor de la UEFA.

Velasco Carballo: "Yo creo que el VAR en España ha tenido una evolución. No es igual el día 1 que el día actual. Yo que recorro el mundo entero me critican en muchas cosas, pero de las cosas buenas y que más ilusión me dicen es: 'España es el país de Europa que ha estado más pegado a la filosofía de solo errores claros y manifiestos. Siempre teniendo en cuenta que hemos tenido una evolución".

"Rubiales me ha dicho que seguiremos trabajando mucho. Yo solo tengo palabras de agradecimiento: por ponerme y por apoyarme siempre. Todo lo que yo haya hecho bien es por mis méritos o incapacidades, pero jamás me ha interferido. Solo he tenido apoyo".

"Iturralde es buen compañero, pero creo que tiene otras virtudes como para ser presidente del CTA. Pero para ser presidente la gente tiene que creer en ti y la gente seguiría a Eduardo".

Iturralde González: "Mis críticas siempre han sido para mejorar, no para destruir. Para mí Carlos ha sido el mejor presidente. Se ha metido en un marrón muy grande por el VAR porque es cambiar el concepto arbitral. El que implanta algo siempre va a tener críticas. A mí lo que no me ha gustado es que en la jornada 14 el presidente de los árbitros deje de ser presidente de los árbitros".

Velasco Carballo: "Ahora en enero es el momento de las propuestas de UEFA. Pero ahora mismo todas las reuniones que tenemos en las reuniones, yo aporto lo que puedo, opino, pero otras personas llevan el peso del seguimiento de las jornadas".

"¿Qué protocolo cambiaría? No tengo una respuesta clara, he ido cambiando de opinión a lo largo de este tiempo. Todo el mundo quiere que el VAR intervenga más pero cuando eso ha pasado, se ha destrozado el VAR y las críticas se han multiplicado. Lo más importante del VAR es que fuéramos capaces que todo el mundo supiera de una manera más clara cuándo sí y cuándo no. Incluso yo".

Velasco Carballo, sobre su posible sustitución con Medina Cantalejo: "Creo que lo mejor que debo hacer es respetar la decisión del presidente. Yo vivo a pocos km de la federación, y quien sea va a tener mi apoyo absoluto, jamás opinaré sobre las jugadas y le ayudaré en todo".