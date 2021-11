Es descorazonador, no piensan en el interés general, solo en las encuestas

Hay días en los que parece que todo lo que pasa ya lo hemos vivido antes, pero lo que es peor, parece que nadie ha aprendido nada de lo que hemos vivido antes. Ayer fue uno de esos días, con la sensación de meternos en un túnel del tiempo y retroceder unos cuantos años.

En Madrid, en una manifestación de policías, se reeditó la famosa foto de Colón, la ultraderecha de VOX y la derecha de PP y Ciudadanos, volvieron a encontrarse, volvieron a saludarse, esta vez respaldando una protesta sectorial, aunque realmente lo que respaldaban era una nueva acción de desgaste al Gobierno. Los policías protestan por la reforma de la llamada "ley mordaza" y la derecha y la ultraderecha se suman en la calle. En la foto faltaban aquellos a los que muy probablemente la foto precedente les pasó factura.

En ese viaje al pasado nos encontramos también, de nuevo, al líder del PP, a Pablo Casado, reclamando, otra vez, la aplicación del 155 en Cataluña, un 155 educativo, por la negativa del govern de la Generalitat a acatar la sentencia del Supremo sobre la inmersión lingüística. Un 'déjà vu' en toda regla. De golpe volvimos a 2017 como si nada hubiera pasado desde entonces.

Pregunta para Pablo Casado: "Cómo le gustaría que se enseñase en Cataluña quién fue Franco, ¿en castellano o en catalán?"



Pero es que hay más. Un diputado socialista, Odón Elorza, que se jugó la vida durante años en Euskadi y acompañó a más muertos de los que cualquiera de nosotros podamos nombrar, tuvo que recordarle a esa misma derecha y a esa misma ultraderecha que ETA ya no existe, que ETA ya no mata, que ETA se disolvió. Parece absurdo, teniendo en cuenta que el mes pasado conmemoramos precisamente el décimo aniversario del fin de la banda terrorista. Parece absurdo, pero esto pasó ayer.

Y es descorazonador. Esa sensación de que no avanzamos. Esa incapacidad para el entendimiento y ese enconamiento en la polarización. Son tantos años ya, y es tan evidente que esta actitud no lleva a ninguna parte, que todo es para la galería, para el electorado en este caso, que es muy difícil pensar que alguno de ellos piense en el interés general. Se van meciendo sobre las encuestas como si las elecciones fueran mañana mismo, la derecha y la ultraderecha no quiere perder esta ola con la que le regalan los oídos los sondeos. Pero queda mucho trayecto todavía. El Gobierno tiene la legislatura asegurada con los nuevos Presupuestos, ¿de verdad que los dos años que quedan van a ser dos años como los que hemos pasado?. Creo que este país no se lo merece.