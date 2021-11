Un experto responde a las dudas más frecuentes sobre la nueva variante del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha nombrado este viernes 'Omicron' (decimoquinta letra del alfabeto griego) a la nueva variante B.1.1.529, identificada por primera vez en Sudáfrica, y ha advertido de que podría conllevar un "mayor riesgo de reinfección", según las primeras evidencias científicas preliminares.

La OMS ha afirmado en un comunicado que esta variante debe ser considerada como "preocupante" y explica que "el número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica". No indicaron por ahora si la nueva variante es más o menos resistente a las vacunas antiCOVID, pero sí señalaron que los test de diagnóstico de la enfermedad con PCR parecen seguir valiendo para detectarla.

El investigador del CSIC y virólogo, Vicente Larraga afirma que "de momento" lo que se conoce es que, de las 50 mutaciones que tiene esta variante, 30 están en la proteina 'S', que es fundamental para que el virus entre en la persona. Él asegura, en una entrevista en 'Hora 25' con Aimar Bretos, que van a seguir produciéndose mutaciones en los virus porque es su condición natural, otra cosa es que vaya a tener más o menos impacto en el desarrollo de la pandemia.

Por otra parte, afirma que ha habido cierta "reacción exagerada" por la caída de las bolsas mundiales. Sin ir más lejos, hoy el Ibex 35 se ha dejado un 5%, la mayor bajada desde junio de 2020. En el comunicado, la OMS invita a todos los países a mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación para comprender mejor las variantes circulantes del SARS-CoV-2, así como a implementar medidas de contención del virus, como las que están realizando los países europeos.

Vicente Larraga en 'Hora 25'

"Si consideramos el término "concerned" estoy más preocupado por enterarme de qué va esta cepa, no que tenga que estar yo preocupado por su peligrosidad. Las mutaciones que llevan a gravedad tienen una desventaja biológica importante: que cuando matan al portador mueren ellas también"

"Esta tiene 50 mutaciones, 30 están en la proteína 'S' que es la que utiliza el virus para entrar, pero es una modificación sobre modificaciones. Mientras haya personas que no estén vacunadas, que no estén protegidas, el virus va a seguir dividiéndose. Hay vacunas que están hechas con la variante alfa y acabará ocurriendo que las vacunas no resistan, pero el tipo de vacunas se pueden modificar con cierta facilidad así que en periodos cortos de tiempo se pueden tener vacunas que protejan ante las variantes"

"Ha habido algo de exageración porque todavía no se sabe exactamente a qué puede llegar esta mutación. Puede ser más infecciosa, pero no se sabe si es más grave. Hay que intentar retrasar la llegada de esta cepa a Europa, con las terceras dosis se está protegiendo a las personas mayores, si vacunamos a los niños también. Hay que preocuparse y ocuparse, pero no hay que tener reacciones exageradas que no tienen justificación seria"