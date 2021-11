"Xavi no reniega de la flor, bienvenida sea"

El FC Barcelona sigue aliado con la suerte. Si en la pasada jornada fue un penalti a favor un tanto riguroso en el derbi catalán frente al Espanyol, esta vez más allá de la polémica que también la hubo, consiguió un gol Memphis Depay en el minuto 87 de partido para salvar un mal encuentro de los de Xavi Hernández. Totalmente desdibujados y desfigurados en el terreno de juego, el Villarreal mereció mucho más y lo único que se llevó fue una fuerte discusión con el banquillo contrario de camino a vestuarios.

La falta de gol que hoy se matizó, los problemas de juego de este Barça y las malas sensaciones que despierta el equipo fueron analizadas en nuestro Sanedrín en el último tramo de Carrusel Deportivo con Jordi Martí, Marcos López y Lluis Flaquer que centraron el foco en los temas más importantes.

Uno de los temas recurrentes en los que incluso Xavi Hernández quiso reflexionar fue la 'flor'. Es decir, la suerte que está teniendo el técnico del Barça en estos primeros tres partidos al frente del FC Barcelona. "Bienvenida sea", coinciden el técnico y Lluís Flaquer.

Marcos López: "El empate a uno fue el prólogo del peor Barça de Xavi Hernández que hemos visto. El gol llega de lo más primitivo posible: balón largo de Ter Stegen al 9, lo más alejado de la idea de Xavi", apunta como curiosidad el periodista que afirma que en el peor partido de la era Xavi coincide con el encuentro que ha acabado con más goles a favor del Barcelona.

Lluís Flaquer tiró de las orejas a Xavi Hernández y a su libreto frente al Villarreal en la Cerámica: "Se ha dado un paso atrás en ver a un Barça reconocible como sí se había visto hasta ahora. Ha sido el principal problema del libreto de Xavi esta noche". Críticas a las que también se sumó Jordi Martí: "En el debe de Xavi está su inacción en el marcaje de Moi Gomez. Dejaban un boquete en la izquierda. Esto no ha sido corregido por ningún. En la segunda parte había indicios de que mejoraba la cosa, pero han sido eso, indicios. Hay que decir que la intervención de Xavi se nota en ciertos futbolistas. Hoy para sorpresa de todos no ha habido ‘mosquitazo’. Le hemos visto como lateral no como amenaza. El Barça de Xavi ha ido de más a menos en todos los partidos".

La polémica del partido

Jordi Martí: "No vamos a saber por qué el VAR no llama al árbitro en la mano de Piqué. Todos sabemos que cualquier juez razona las cosas, pero ¿alguien sabe por qué el VAR no llamo al árbitro?, se pregunta un Jordi que se también se responde: "No tenemos explicación".

Marcos López: "Es una jugada trascendental, pero hay otro tipo de acciones como la roja a parejo que también puede condicionar el partido".