Las preguntas canallas: Romero señala los Balones de Oro "injustos" de Leo Messi

La jornada 14 del campeonato doméstico de Liga ha terminado con la victoria del Real Madrid in extremis gracias a un golazo de Vinícius frente al Sevilla, los tres puntos sumados por parte del Barcelona de Xavi Hernández en Villarreal y la goleada del Atlético de Madrid frente al Cádiz.

Todos ellos se sometieron a las preguntas más comprometidas de la radio deportiva española con las preguntas canallas de Carrusel Deportivo.

¿Vinicíus fue culé?

Jordi Martí: "Vinícius sí que fue culé, a partir de lo que contaron Cury y Santi Ovalle".

¿Te hubiera gustado que el Barça hubiera fichado a Vinícius?

Lluís Flaquer: "Le hubiera venido muy bien, sí".

Xavi está manteniendo los 3 centrales que instauró Koeman ¿por qué no se le está criticando tanto como él?

Marcos López: "Porque es un entrenador de consenso".

¿Quién tiene más flor: Xavi o Zidane?

Julio Pulido: "Van empatados".

¿Crees como Barnett que los aficionados madridistas han sido asquerosos con Bale?

Antón Meana: "No".

¿Por qué le encantaría seguir en Madrid a Bale: quiere continuar en un equipo candidato a todo, ningún equipo del mundo le va a pagar tanto o no hay un país mejor para jugar al golf?

Antonio Romero: "La última".

Viendo el poco rendimiento de jugadores como Bale, Hazard, Jovic o Mariano ¿Se plantea el Real Madrid reforzar la plantilla en el mercado de invierno?

Mario Torrejón: "Diría que no, no lo creo. El Real Madrid no suele hacerlo y creo que tampoco lo hará".

En el primer gol del Atlético se ha visto una imagen de Simeone de sufrimiento... ¿Esa cara era real o impostada?

Tala: "Era real. Ha pasado 72 horas muy malas después de la derrota frente al AC Milan".

¿Viendo el nivel de Oblak esta temporada te parece que sigue estando entre los tres mejores del mundo?

Pablo Pinto: "Sí, no me salen tres mejores".

Si Luis Rubiales te hubiera elegido a ti para dirigir el CTA, ¿cuál sería tu primera medida?

Jesús Gallego: "Mi única condición sería no usar el VAR nunca más".

¿Quién puede favorecer más al VAR: Velasco Carballo en la UEFA o Medina Cantalejo en el CTA?

Iturralde González: "Medina Cantalejo. Pedirá al árbitro que no intervenga tanto el VAR".

Todo apunta a que mañana Messi ganará su séptimo Balón de Oro ¿crees que son justos?

Antonio Romero: "El de 2010 no era suyo, se lo debía haber llevado un español: o Xavi o Iniesta y si lo gana mañana, tampoco. Es de Benzema o Lewandowski".

¿Escuece en el Real Madrid que Ramos desee que Messi gane el Balón de Oro?

Mario Torrejón: "Creo que no. Hace lo que debe hacer aunque no hay quien entienda lo de este año"

¿Qué es más glamuroso y dónde disfrutas más: una gala del Balón de Oro, el Open de Madrid de golf o el Mundial de Ajedrez que está disputando en Dubai?

Antón Meana: "La gala del Balón de Oro. Me gusta mucho y la disfruto mucho".

¿Insinuar que pueden jugar en el Barcelona Haaland, Sterling, Dani Olmo o Ferrán Torres es...?

Jordi Martí: "Una quimera".

A Guardiola le gustaría dirigir una selección en un Mundial, ¿cuál sería la selección soñada por Pep?

Marcos López: "Brasil, Inglaterra, Argentina... ¿España? No sé ni si él o España querría".

Mario Torrejón: "A mí me gustaría que entrenase a la Selección".

Antonio Romero: "A mí no me gustaría ver a Guardiola como seleccionador de España".